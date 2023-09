﻿Schutz der Ostsee: Kann man in 50 Jahren am Falckensteiner Strand noch baden?

Kiel. Überfischung, Klimawandel, Müllberge und Munitionsreste – die Meere sind in einem bedrohlichen Zustand. Nur im Verbund von Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik können die aktuellen Probleme gelöst werden, sagen Marie-Catherine Riekhof und Kai de Graaf von der Christian-Albrechts-Universität, die sich in der Forschungsmission „sustainMare“ für den Schutz von Ost- und Nordsee einsetzen. Ein Thema: Der Zustand der Kieler Bucht in 50 Jahren.

„Ich würde es mir wünschen, dass wir in 50 Jahren noch in der Ostsee schwimmen können“, sagt Marie-Catherine Riekhof. Die Ressourcen-Ökonomin leitet bei „sustainMare“ das Projekt „SpaCeParti“, das sich mit den Themen Fischerei, räumliche Nutzung, Biodiversität und Reallabore befasst. Zudem geht es um das Verständnis der Funktionsweise des Ökosystems Ostsee.

Der Ostsee fehlen Luft und kühlere Phasen

Doch in welchem Zustand sich die Kieler Bucht in einem halben Jahrhundert befindet und ob dann am Falckensteiner Strand noch gebadet werden kann, lässt sich schwer prognostizieren. Ein entscheidender Punkt ist die Entwicklung des Sauerstoff- und Nährstoffgehalts in der Ostsee, erklärt Kai de Graaf, der bei „SpaCeParti“ den Aufbau der Reallabore leitet.

Durch einen hohen Nährstoffeintrag steigt das Algenwachstum. Sterben die Pflanzen ab, wird bei der anschließenden Zersetzung übermäßig viel Sauerstoff verbraucht. Eine geringe Sauerstoffkonzentration führe zu lebensbedrohlichen Bedingungen für die Meerestiere. „Die Ostsee ist ein besonderes Meer durch ihre Wasserzusammensetzung, Lage und Erschließung“, erläutert de Graaf. „Ihr fehlen Luft und kühlere Phasen. “

Schutz der Ostsee: Gemeinsam Lösungen finden

Um die Ostsee zu schützen, holen die „sustainMare“-Forscher die Gesellschaft mit ins Boot, um gemeinsam an Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung des Meeres zu arbeiten. Zwei Reallabore wurden gegründet. In Stein und Wendtorf soll ein Lehrpfad entstehen – ein Bildungsprojekt, das Anwohnende und Touristen über Küstenschutz und Küstenfischerei informiert. „Wir wollen durch Austausch und Dialog Strategien entwickeln, wie die Ostsee der Zukunft aussieht“, sagt Marie-Catherine Riekhof.

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren vor Ort laufe gut, sagt Kai de Graaf. Die Notwendigkeit, die Ostsee zu schützen, werde von allen Beteiligten – von Kommunalpolitikern über Gastronomen bis hin zu Fischern – erkannt. Und das offenbar ganz unabhängig von der aktuellen politischen Debatte um einen nationalpark Ostsee. Ende 2024 soll der Lehrpfad mit verschiedenen Stationen und Informationsangeboten zum Meeresschutz fertig sein.

Meeresschutz-Tagung in Kiel: 170 Forschende tauschen sich aus

Das zweite Reallabor liegt in der Wismarbucht und trägt den Arbeitstitel „Förster der Meere“. Mit der dort ansässigen Fischereigenossenschaft soll das Berufsbild der Küstenfischerei angepasst werden, damit es zukunftsfähig wird. Die Idee ist, eine Zusatzausbildung aufzubauen um Aufgaben im Bereich Ökosystempflege, Fischereimanagement mit Forschung und im Tourismus zu übernehmen.

Über den Stand der Forschung und Zusammenarbeit informierten Riekhof und de Graaf bei der „sustainMare“-Jahrestagung in Kiel. Während der dreitägigen Veranstaltung an der Christian-Albrechts-Universität haben rund 170 Forscher über ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Auswirkungen der Nutzung von Nord- und Ostsee gesprochen.

22 Forschungseinrichtungen befassen sich bei „sustainMare“ mit einem nachhaltigen Umgang mit den Küsten, Meeren und dem Ozean. In sieben Projekten forschen 280 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Zukunftsthemen der Nord- und Ostsee. Das Projekt „SpaCeParti“ wurde im Dezember 2021 gegründet. Die Jahrestagung war die erste Veranstaltung mit so vielen Akteuren in Präsenz.

