﻿Fall Brokstedt: Gründe für die schnelle Anklage – und wer nun entscheidet

Kiel. Der Fall Brokstedt geht über in die nächste Phase: Nachdem Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen zur tödlichen Messerattacke im Regionalexpress 70 abgeschlossen haben, wartet die Öffentlichkeit auf den Eröffnungsbeschluss durch das Landgericht Itzehoe und einen Termin für den Prozessauftakt.

Mit einer so zügigen Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft Itzehoe – nur drei Monate nach dem Messerangriff von Brokstedt – war nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Schließlich hatten es Ermittlerinnen und Ermittler mit einem komplexen Tatort zu tun: zahlreiche Zuggäste, ein dynamisches Geschehen, mehrere Opfer.

„Aufwendige Tatrekonstruktion“ bei Ermittlungen im Fall Brokstedt

Peter Müller-Rakow, Oberstaatsanwalt und Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe, spricht dann auch von einem „tatsächlich sehr umfangreichen Ermittlungsverfahren. Im Rahmen dieses Verfahrens sind über 100 Zeugen vernommen worden.“ Ein Itzehoer Alleingang waren die Ermittlungen bei dem bundesweit beachteten Fall nicht. „Diverse Polizeidienststellen“ seien an der Aufklärung beteiligt gewesen, so der Oberstaatsanwalt.

Um die genauen Abläufe der Tat zu klären, habe man zudem „eine aufwendige Tatrekonstruktion“ durchgeführt. „Andererseits waren wenige elektronische Daten auszuwerten, und es gab keine Vorbeziehungen zwischen dem Verdächtigen und den Tatopfern, die hätten aufwendig geklärt werden müssen“, nennt Müller-Rakow Gründe für den schnellen Abschluss des Ermittlungsverfahrens.

Ibrahim A.: Staatsanwaltschaft sieht bei Messerattacke zwei Mordmerkmale erfüllt

An dessen Ende wirft die Staatsanwaltschaft Itzehoe dem Tatverdächtigen Ibrahim A. zweifachen Mord sowie versuchten Mord in vier Fällen vor. Demnach habe er am 25. Januar im RE 70 von Kiel nach Hamburg ein junges Paar, 17 und 19 Jahre alt, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen mit einem Messer getötet. Beide besuchten eine Berufsschule in Neumünster. Fünf Menschen waren bei der Messerattacke im Zug zudem schwer verletzt worden, zwei davon lebensbedrohlich.

Die Staatsanwaltschaft sieht im Fall der Brokstedter Messerattacke die Mordmerkmale der Heimtücke und der niedrigen Beweggründe als erfüllt an. Die Opfer hätten sich als Fahrgäste des Regionalzuges in einer Alltagssituation befunden und in dieser keinen Angriff zu erwarten gehabt. Zudem sei ein mögliches Motiv des damals 33-jährigen Palästinensers Ibrahim A. seine „aus vielen Gründen ungeklärte persönliche Situation“ gewesen.

6. Große Strafkammer am Landgericht Itzehoe entscheidet über weiteres Verfahren

Nun liegt die Entscheidung beim Landgericht Itzehoe, die Anklage in dieser Form zuzulassen. Zuständig ist mit der Schwurgerichtskammer I die 6. Große Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Johann Lohmann. Er ist seit 2017 Vorsitzender der 6. Großen Strafkammer. Diese fungiert am Landgericht Itzehoe aber erst seit 2021 als Schwurgerichtskammer, die für Kapitalverbrechen zuständig ist.

Zuletzt hatte die Kammer Ende März einen 30-Jährigen aus Eritrea zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt, weil er im vergangenen Juli in Elmshorn heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen seine Ex-Partnerin und ihre Mitbewohnerin mit zahlreichen Messerstichen ermordet hatte.

Der Prozessauftakt im Fall Brokstedt dürfte im kommenden Sommer anstehen, eventuell noch vor den Sommerferien, die dieses Jahr in Schleswig-Holstein am 17. Juli beginnen.