﻿Fall Brokstedt: Hamburger Staatsrat weist Kieler Vorwürfe zurück

In der U-Haft hatte Ibrahim A. mehrfach Äußerungen zum Attentäter Anis Amri gemacht. Trotzdem habe es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gegeben, sagte Hamburgs Justiz-Staatsrat Holger Schatz zum mutmaßlichen Messerangreifer in Brokstedt. Behördenversagen wies er zurück.

Kiel. Nach der tödlichen Messerattacke in Brokstedt geht der Streit um länderübergreifendes Behördenversagen weiter. Ein 33-jähriger Palästinenser hatte am 25. Januar im Regionalzug von Kiel nach Hamburg mit einem Messer zwei junge Leute getötet und fünf weitere Menschen verletzt. Am Mittwoch trafen im Innen- und Rechtsausschuss des Kieler Landtags erstmals Vertreterinnen und Vertreter aus Schleswig-Holstein und Hamburg aufeinander. Dort wurden juristische Fragen besprochen, und breiten Raum nahmen die Aussagen der grün geführten Hamburger Justizbehörde ein.

Staatsrat Holger Schatz wehrte sich gegen Vorwürfe, wonach Mitarbeiter der Hansestadt es versäumt hätten, die Kieler Behörden oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) über den Verbleib des mutmaßlichen Täters Ibrahim A. zu informieren. Es habe im vergangenen Jahr zehn Kontaktaufnahmen gegeben. Allerdings seien mehrere E-Mails unbeantwortet geblieben.

Kieler Ordnungsdezernent Zierau: „E-Mails sind kein geeignetes kommunikatives Mittel“

Ibrahim A. war wegen Ladendiebstahls und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen am 21. Januar 2022 in Hamburg in Untersuchungshaft gekommen. „Es ist überhaupt nicht unser Anliegen, mit dem Finger auf andere zu zeigen“, sagte Schatz. Trotzdem müsse er klarstellen, dass man unverzüglich und mehrfach versucht habe, Kontakt zur Kieler Zuwanderungsbehörde aufzunehmen, um den aufenthaltsrechtlichen Status zu erfragen – per E-Mail. Am 9. März 2022 habe Kiel schließlich reagiert. Allerdings konnte die Sachbearbeiterin laut Ordnungsdezernent Christian Zierau nicht ahnen, dass Ibrahim A. zu diesem Zeitpunkt bereits in U-Haft saß. Sie setzte zwar auch das Bamf über den Vorgang in Kenntnis – doch fehlte laut Behördenvertreter Frank Schimmelpfennig auch dort der Hinweis auf die Inhaftierung. Zierau wies auf die starke Überlastung von Zuwanderungsbehörden in ganz Deutschland hin. Im konkreten Fall seien E-Mails „kein geeignetes kommunikatives Mittel“.

Der Hamburger Innen-Staatsrat Thomas Schuster nickte. „Wir können über E-Mails gerne nachdenken. Aber sie sind das gewöhnliche Mittel.“ Ziel sollte es nach Angaben von Staatsrat Schuster sein zu prüfen, wie Kommunikation besser laufen könnte. „Diese Lektion zu lernen, wird auch für andere Bundesländer Relevanz haben.“

Hamburg setzt eigene Ermittlungsgruppe gegen ausländische Straftäter ein

In Hamburg arbeitet angesichts der erhöhten Anzahl an Flüchtlingen seit 2016 eine „Gemeinsame Ermittlungsgruppe zur Rückführung ausländischer Straftäter“, abgekürzt Geras: Dort sind Polizeikräfte und Mitarbeiter der Ausländerbehörde in einem Team zusammengefasst mit dem Ziel, den Aufenthaltsstatus von erheblich straffällig gewordenen Ausländern möglichst zügig zu beenden. Die Geras sei es gewesen, die die Kieler Behörden informierte, sagte Schatz.

In der U-Haft Billwerder war der mutmaßliche Täter mehrfach aufgefallen. „Dieser Mann war nicht gemeinschaftsfähig“, sagte ein Mitarbeiter der Justizbehörde am Mittwoch. Nach einem internen Papier aus der U-Haftanstalt Billwerder prügelte sich der Mann am 19. Juli 2022 mit einem anderen Häftling, zu einem späteren Zeitpunkt warf er eine Tasse nach einem Bediensteten, weil er vergeblich nach mehr Tee verlangt hatte. Und im August 2022 machte er Äußerungen, die die Behörden hätten aufhorchen lassen müssen: Unter anderem sprach er davon, dass es „mehrere Anis Amris“ gebe, und er sei einer von ihnen. Der islamistische Attentäter Amri hatte 2016 in Berlin 13 Menschen getötet, indem er mit einem Sattelzug mitten in einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche steuerte.

Schatz betonte, dass Ibrahim A. in der U-Haft intensiv psychiatrisch betreut worden sei. „Die Psychiater haben zu keinem Zeitpunkt Anhaltspunkte für Eigengefährdung und auch nicht für Fremdgefährdung gefunden.“ Das sei in den Akten vermerkt. Auch habe es keine Hinweise auf eine islamistische Radikalisierung gegeben – weder habe sich der Mann einen Bart wachsen lassen, noch einen Koran in der Zelle gehabt oder Kontakte in die islamistische Szene geknüpft. Auch der Fastenmonat Ramadan habe für ihn keine Rolle gespielt. Und doch: „Es bleibt noch einiges zu tun“, sagte Schatz. Es sei gut, wenn Hamburg und Schleswig-Holstein ihre Zusammenarbeit intensivierten.

Sozialministerin Aminata Touré hatte in der vergangenen Woche den Hamburgern Vorwürfe gemacht. Das wollte sie am Mittwoch nicht wiederholen. „Man kann heute aber nicht feststellen, dass keine Fehler gemacht wurden.“ Die rechtlichen Grundlagen für die Verfolgung von Straftätern seien vorhanden. „Aber anscheinend funktioniert etwas nicht in den behördlichen Abläufen. Das ist mein politischer Rückschluss.“