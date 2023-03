﻿Fall Brokstedt: Ibrahim A. auch in Neumünster ein schwieriger Gefangener

Kiel. Mehr als einen Monat nach dem blutigen Messerangriff von Brokstedt mit zwei Toten und mehreren Verletzten beschäftigt der Fall noch immer die Landespolitik. Im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages sollte am Mittwoch die Frage geklärt werden, ob das Justizministerium Einfluss auf die Haftbedingungen des Tatverdächtigen Ibrahim A. in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Neumünster genommen hat. Anlass war ein Bericht im Informationsblatt der Regionalgruppe Justizvollzug der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Wie bereits in der Hamburger JVA Billwerder ist Ibrahim A. offenbar auch für die Mitarbeiter in Neumünster ein sehr schwieriger Gefangener.

Im Informationsblatt der GdP war berichtet worden, dass die Ibrahim A. betreffenden Sicherungsmaßnahmen herabgestuft worden seien, obwohl sein Verhalten nicht einzuschätzen sei. Die Abstufung soll durch eine „fernmündliche Weisung des Justizministeriums“ angeordnet worden sein, steht im GdP-Bericht.

Fall Ibrahim A.: Justiz-Staatssekretär widerspricht GdP-Bericht

„Diese Behauptung entspricht nicht der Wahrheit“, sagte Justiz-Staatssekretär Otto Carstens bei seinem Bericht im Innenausschuss. Die Anpassung von Maßnahmen sei eine interne Entscheidung der Anstaltsleitung in Neumünster gewesen, ergänzte Carstens. Und nach Angaben der zuständigen Fachabteilung im Ministerium sei diese Entscheidung auch „richtig und nachvollziehbar“ gewesen.

Zu Details äußerte sich Carstens im öffentlichen Teil der Sitzung nicht. Bei der Maßnahme geht es aber um die Bewaffnung von Justizvollzugsbeamten. Sie sollten auf Anweisung der Neumünsteraner Anstaltsleitung bei einem möglichen Krankenhausbesuch von Ibrahim A. keine Waffe tragen.

Offenbar soll so eine mögliche Fremdgefährdung von Dritten reduziert werden, solange sich Ibrahim A. in der Öffentlichkeit aufhält. Diese würde der Messerstecher von Brokstedt ohnehin nur mit Hand- und Fußfesseln betreten.

Sicherheitskategorie im Fall Ibrahim A. „immer beibehalten worden“

Tobias Berger, Leiter der Abteilung Justizvollzug im Justizministerium, präzisierte im Innenausschuss die Sicherheitsvorgaben im Umgang mit Gefangenen. Grundsätzlich gebe es unterschiedliche Sicherheitskategorien. „In diesem Fall ist die Sicherheitskategorie immer beibehalten worden“, sagte Berger mit Blick auf den Messerangreifer von Brokstedt.

Innerhalb der Kategorien seien verschiedene Maßnahmen vorgesehen, bei denen es aber Ermessensspielräume gebe, so Berger. Auch er wiederholte, dass die Entscheidung der Anstaltsleitung „fachlich nicht zu beanstanden“ sei.

Über das offenbar sehr schwierige Verhalten von Ibrahim A. in der JVA Neumünster wollten sich die Vertreter des Justizministeriums nur im nicht-öffentlichen Teil äußern. Carstens begründete dies mit ermittlungstaktischen und datenschutzrechtlichen Gründen.

Messerstecher von Brokstedt mit schwierigem Verhalten in JVA Neumünster

Doch bereits in der Hamburger JVA Billwerder war A. ein Problemfall gewesen. Der hanseatische Justiz-Staatsrat Holger Schatz hatte Anfang Februar im schleswig-holsteinischen Innenausschuss berichtet, dass der Palästinenser ein furchtbar anstrengender Gefangener gewesen war. „Er hat gestört, er hat provoziert, er hat sich nicht an Regeln gehalten“, sagte Schatz.

In Neumünster ist dies offenbar nicht anders. So steht im GdP-Artikel, dass JVA-Bedienstete von Beschimpfungen und Bedrohungen berichteten. Ibrahim A. „erscheint aktuell nicht einschätzbar und stellt gleichzeitig durch sein Verhalten eine erhebliche Bedrohung für die vor Ort eingesetzten Kolleginnen und Kollegen dar“, heißt es weiter.

Weitere Behördenpanne beim Umgang mit Ibrahim A.

Der Palästinenser sorge dafür, dass sich ein ganzer Behördenapparat mit ihm beschäftige. Der normale Haftalltag werde durch Ibrahim A. „extrem blockiert“. Wenn es nach den Bediensteten gehe, solle dem Untersuchungsgefangenen keine besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden. Doch die Realität sehe anders aus.

Derweil ist eine erneute Behördenpanne im Umgang mit Ibrahim A. bekannt geworden. So wurde der Messerstecher von Brokstedt in Hamburg offenbar als anerkannter Asylbewerber geführt – obwohl sein Asylantrag bereits 2016 abgelehnt worden war.

Laut eines Berichts der Lübecker Nachrichten hatte sich der 33-Jährige noch 2022 vor dem Hamburger Amtsgericht St. Georg in einem Verfahren wegen einer anderen Messerattacke als „anerkannter Asylbewerber“ ausgegeben. Diese Feststellung findet sich auch im Urteil gegen Ibrahim A. vom 18. August 2022. Tatsächlich war A. nur ein sogenannter „subsidiärer Schutz“ zugesprochen worden.