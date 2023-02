﻿Fall Ibrahim A.: Mitteilungen landeten nicht bei der richtigen Behörde

Kiel. Die politische Aufarbeitung nach der Messerattacke von Brokstedt mit zwei Toten und mehreren Verletzten ging am Mittwoch im schleswig-holsteinischen Innenausschuss weiter. Erstmals waren auch Vertreter der Hamburger Justiz- und Innenbehörde anwesend, um zum Informationsaustausch über Ibrahim A., den Tatverdächtigen von Brokstedt, mit der Kieler Ausländerbehörde zu berichten. Erneut wurde deutlich: Die Kommunikation hakte an verschiedenen Stellen.

Holger Schatz, Staatsrat der Hamburger Justizbehörde, berichtete zwar von unterschiedlichen Kontaktaufnahmen mit der Kieler Ausländerbehörde seitens der Hamburger Polizei und der JVA Billwerder. Doch er musste auch einräumen, dass offiziell vorgeschriebene Mitteilungen in Strafsachen (Mistra) nicht direkt an die Kieler Behörde gemeldet wurden.

Hamburg informierte eigene Ausländerbehörde – die war nicht zuständig

So hätte man in Kiel unter anderem im Januar 2022 über die Erlassung des Haftbefehls gegen Ibrahim A. genauso unterrichtet werden müssen wie über die Anordnung des Untersuchungshaftbefehls sowie die spätere Aufhebung des Haftbefehls. Doch offenbar gingen diese Mitteilungen per Mail an die Hamburger Ausländerbehörde – die nicht für Ibrahim A. zuständig war.

Ob sie von dort an die Kieler Stelle weitergeleitet wurden, konnte Thomas Schuster, Staatsrat der Hamburger Innenbehörde, am Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss nicht sagen. Das wäre zwar ein Standardverfahren, der Ordner mit den weitergeleiteten Mails sei mittlerweile aber gelöscht worden.

Kiel und Hamburg wollen sich über E-Mail-Kommunikation austauschen

Jenseits der Mitteilungspflichten bleiben auch nach dem Ausschuss Fragen über die Kommunikation der Behörden per Mail offen. „Wir stehen noch am Anfang der Aufklärung“, sagte Kiels Ordnungsdezernent Christian Zierau. Über die E-Mail-Kommunikation zu Ibrahim A. im März und Mai 2022 müsse noch gesprochen werden. Auch Staatsrat Schuster regte an, die gesammelten E-Mails aus Hamburg und Kiel einmal nebeneinander zu legen, um zu sehen, wo Informationen auf der Strecke geblieben seien.

Insgesamt wurde erneut deutlich, dass es im Fall Ibrahim A. sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein zu Versäumnissen kam. „Man kann heute doch nicht feststellen, dass keine Fehler gemacht wurden“, sagte die schleswig-holsteinische Sozialministerin Aminata Touré mit Blick auf die bisherige Aufarbeitung in beiden Ländern.