﻿Fall Nommensen: Verteidiger legt ebenfalls Revision ein

Thomas Nommensen (rechts) und sein Verteidiger Michael Gubitz am Tag der Urteilsverkündung: Der Anwalt hat Revision gegen die Entscheidung des Landgerichts Lübeck eingelegt.

Kiel/Lübeck. Im Fall des Ex-Polizeigewerkschafters Thomas Nommensen haben nun beide Seiten gegen das Urteil des Landgerichts Lübeck eine Revision eingelegt. Nachdem bekannt geworden war, dass die Staatsanwaltschaft Kiel sich für dieses Rechtsmittel entschieden hat, meldete sich am Freitag auch Nommensens Anwalt Michael Gubitz zu Wort: "Die Verteidigung ist diesen Schritt vorsorglich ebenfalls gegangen und hat auch für den Polizeigewerkschafter Nommensen Revision eingelegt."

Der 55-Jährige war vergangene Woche zu einer Geldstrafe von 330 Tagessätzen in Höhe von 40 Euro verurteilt worden, weil er mehrfach Dienst- und Privatgeheimnisse an einen Polizeireporter der Kieler Nachrichten verraten haben soll. 30 Tagessätze gelten wegen der langen Verfahrensdauer als bereits vollstreckt, weswegen Nommensen insgesamt 12 000 Euro Strafe bezahlen muss. In vier von 16 angeklagten Fällen wurde er freigesprochen.

Nommensens Geheimnisverrat: Waren öffentliche Interessen gefährdet?

Die Verteidigung werde nun die schriftliche Urteilsbegründung abwarten. Gubitz will insbesondere prüfen, ob ihn die Ausführungen des Gerichts zu den Verurteilungen wegen der Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht (353b StGB) überzeugen.

"Wir hatten mit Herrn Nommensen in der Hauptverhandlung bestritten, dass durch sein Handeln ,wichtige öffentliche Interessen gefährdet' wurden, und auch nicht erkennen können, dass die Hauptverhandlung hierzu ausreichende Nachweise erbracht hat", so Gubitz. Er hatte eine deutlich niedrigere Strafe für seinen Mandanten von höchstens 180 Tagessätzen gefordert. Nommensen legte im Prozess ein Geständnis ab und bekundete Reue.

Die Staatsanwaltschaft hatte wiederum am Donnerstag die von ihr eingelegte Revision damit begründet, dass sie bei der mündlichen Urteilsverkündung die Begründung für die Freisprüche in vier Fällen nicht überzeugt habe. Sie hatte auf eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten plädiert, was für Nommensen den Verlust seines Beamtenstatus bedeutet hätte. Gegen ihn läuft derzeit noch ein Disziplinarverfahren innerhalb der Landespolizei.