Falsche Polizisten erbeuten Gold und Uhren: Hoher Wert

Bad Segeberg (dpa/lno). Falsche Polizisten haben einem 78-jährigen Elmshorner Gold und Uhren im Wert von 100.000 Euro abgenommen. Der Rentner wurde am Freitagnachmittag von den Unbekannten angerufen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Anruf sei eine in Not geratene Freundin des Mannes vorgetäuscht worden. Ein vermeintlicher Polizist erklärte, dass die Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun die Zahlung einer Kaution erforderlich sei.

Der Mann habe anschließend mit dem Rentner über sein Vermögen gesprochen und den 78-Jährigen dazu aufgefordert, seine Wertgegenstände nach Hamburg-St. Georg zu bringen. Den Angaben zufolge übergab der Elmshorner das Gold und die Uhren aus dem Auto heraus an einen Unbekannten. Der Mann sei danach kommentarlos gegangen. Erst vor einer Woche erbeuteten falsche Polizisten 28.000 Euro bei einem Rentner aus Bad Segeberg.

