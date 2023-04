Familie Kadyrova darf bleiben: „Ohne Klaas wären sie nicht mehr hier“

Jurastudentin Maja Lynn Lederer kämpfte an der Seite von Familie Kadyrova gegen deren Abschiebung. Sie stellte 2020 einen Hilferuf der Kinder auf Instagram und stellte so den Kontakt mit TV-Star Klaas her.

Kiel/Rendsburg. Vor gut zwei Jahren erregte der Fall der tschetschenischen Familie Kadyrova aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde bundesweites Aufsehen. Jetzt haben Seda und ihre Kinder Sayana und Magomed einen Aufenthaltstitel für zwei Jahre erhalten. Doch der Weg dahin war geprägt von immer neuen bürokratischen Hürden und einer kaum erreichbaren Ausländerbehörde, erzählt ihre Unterstützerin Maja Lynn Lederer. „Hätten wir keine Hilfe von Klaas Heufer-Umlauf gehabt, wäre die Familie wahrscheinlich längst nicht mehr hier.“

Der Prosieben-Moderator hatte sich im November 2020 bei der Familie gemeldet, als ihr Hilfegesuch auf Instagram viral ging. Weil Kadyrovas nach fast acht Jahren in Deutschland die Abschiebung drohte, bat die Familie per Video um Hilfe und der 2,6 Millionen Mal geschaute Clip erreichte auch den Prominenten. Eine Online-Petition gegen die Abschiebung, die Lederer für die befreundete Familie initiierte, unterzeichneten damals rund 87 000 Menschen.

Um Abschiebung zu verhindern: Klaas vermittelte Familie Kadyrova eine Anwältin

Heufer-Umlauf vermittelte Kadyrovas nicht nur eine Fachanwältin für Asylrecht in Berlin, sondern übernahm auch die Kosten für den Rechtsbeistand. Andere Anwälte hatten zuvor Ausweglosigkeit signalisiert, erzählt Lederer. „Ich finde es schlimm, dass es darauf ankommt, ob eine Familie genug Geld für eine gute Anwältin hat oder nicht, damit sie hierbleiben kann“, sagt die 22-jährige Jurastudentin.

Im Februar 2021 reichte die Familie ihren Antrag auf Aufenthaltserlaubnis ein. Danach sei die Ausländerbehörde in Rendsburg teilweise über Monate weder per Mail noch per Telefon für Nachfragen erreichbar gewesen. Im Sommer 2022 hieß es zuerst, in zwei Wochen solle eine Entscheidung fallen, doch dann wurden erneut Unterlagen nachgefordert. Weil sich das Verfahren solange zog, habe Seda Kadyrova wieder und wieder Nachweise über ihr Gehalt einreichen müssen. „Wir hatten in den zwei Jahren bestimmt sechs verschiedene zuständige Sachbearbeiter und das Gefühl, eine Entscheidung wird herausgezögert“, so Lederer.

Zuletzt habe die Familie nicht mal mehr über eine Duldung verfügt. Seda Kadyrova habe nachts kaum schlafen können, vor lauter Angst, dass sie zur Abschiebung abgeholt werden. „Oft hat sie mich noch um 0 Uhr angerufen, weil sie sich so viele Gedanken machte.“

Magomed, Sayana und Seda Kadyrova (von links nach rechts) im November 2020: Damals stand im Wohnzimmer der Familie ein gepackter Koffer parat, aus Sorge davor, dass die Polizei sie plötzlich zur Abschiebung abholen würde. © Quelle: Ulf Dahl

Erst als die Anwältin der Familie der Ausländerbehörde im Januar schließlich mit einer Untätigkeitsklage drohte, sei plötzlich die Information gekommen, dass die Kadyrovas hierbleiben dürfen. „Als wir allerdings am 19. Februar die Fiktionsbescheinigung abholen wollten, war plötzlich die Sachbearbeiterin, mit der wir den Termin hatten, nicht da.“ Ein anderer Mitarbeiter habe sie vertrösten wollen.

Doch die Anwältin am Telefon riet ihnen, nicht ohne das versprochene Papier die Behörde zu verlassen. „Als ich mich geweigert habe, zu gehen, wurde mir mit dem Sicherheitsdienst und einer Anzeige bei der Polizei wegen Hausfriedensbruch gedroht“, sagt Lederer. Erst ein Anruf beim Behördenchef habe für die Ausstellung der Bescheinigung gesorgt. Die Familie reichte später Dienstaufsichtsbeschwerden ein.

Ausländerbehörde Rendsburg: Flüchtlingskrise 2022 Grund für lange Verfahrensdauer

Inzwischen ist der für zwei Jahre gültige elektronische Aufenthaltstitel – eine Chipkarte als Ausweisersatz, die die Bundesdruckerei ausstellt – bei der Behörde für die Familie angekommen. „Insofern ist das Antragsverfahren positiv abgeschlossen“, sagt Christian Ströh, Fachdienstleiter Zuwanderung bei der Kreisverwaltung.

Dass sich das Verfahren solange zog, begründet er mit dem Flüchtlingszustrom aus der Ukraine, der 2022 eine Bündelung aller personellen Kapazitäten notwendig gemacht habe. „Immerhin mussten im Kreisgebiet innerhalb kürzester Zeit für mehr als 3500 Menschen Unterbringungsmöglichkeiten und Lebensstrukturen geschaffen werden“, so Ströh. Das sei gut gelungen.

„Leider ist es dabei aber in Einzelfällen auch zu unverhältnismäßig langen Bearbeitungszeiten gekommen, so auch im Falle der Familie Kadyrova.“ Die in diesem Zusammenhang erhobene Beschwerde gegen den Fachdienst sei daher in Teilen gerechtfertigt gewesen, wofür sich die Behörde auch entschuldigt habe.

Seda Kadyrova hat derweil einen Integrationskurs absolviert und putzt an einer Grundschule. „Wir haben uns darauf konzentriert, dass sie einen festen Job hat und den für den Aufenthaltstitel nötigen Prozentsatz verdient“, sagt Lederer.

Eigentlich würde die Mutter gerne eine Ausbildung im Pflegebereich machen, ohne Führerschein und mit zwei Kindern sei das jedoch nicht so einfach. Sayana besucht ein Gymnasium, ihr kleiner Bruder soll ihr nach den Sommerferien dorthin folgen.