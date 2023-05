Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2023: Das sollten Sie wissen

Kiel. Tausende Plakate auf den Straßen Schleswig-Holsteins weisen darauf hin: Im Norden ist Wahlkampf. Aber worum geht es genau? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Worum geht es bei der Kommunalwahl in SH?

So pathetisch es klingt: um Demokratie unmittelbar vor der eigenen Haustür. Gewählt werden für die nächsten fünf Jahre die politischen Vertretungen in 1074 kreisangehörigen Gemeinden, elf Kreisen und vier kreisfreien Städten. Insgesamt sind etwa 13 000 Mandate zu vergeben. Die neue Wahlperiode startet am 1. Juni. Zeitgleich werden in Husum, Büchen und Hohenwestedt auch die Bürgermeister direkt gewählt.

Wie fiel das landesweite Ergebnis 2018 aus?

In den Kreisen und kreisfreien Städten erhielt die CDU vor fünf Jahren 35,1 Prozent, die SPD 23,3 Prozent, die Grünen bekamen 16,5 Prozent, die FDP verzeichnete 6,7 Prozent, die AfD 5,5 Prozent, die Linke 3,9 Prozent, der SSW 2,3 Prozent, die Freien Wähler erhielten 1,3 Prozent und verschiedene Wählergruppen 4,5 Prozent. Insgesamt betrug die Wahlbeteiligung damals magere 47 Prozent.

Wer gewinnt bei der Kommunalwahl ein Mandat?

Anders als zur Bundestags- und Landtagswahl gibt es bei den Gemeinde- und Kreiswahlen keine Aufteilung in Erst- und Zweitstimmen. Gewählt ist, wer am Ende die meisten Stimmen erhalten hat. Allerdings stellen die Parteien und Wählergemeinschaften auch Listen auf: Die übrigen Vertreter und Vertreterinnen in den Gemeindevertretungen und Kreistagen werden durch Verhältnisausgleich ermittelt. Berechnungsgrundlage sind die unmittelbar für die Bewerberinnen und Bewerber im Wahlkreis abgegebenen Stimmen. Eine Partei oder Wählergruppe, die in einem oder mehreren Wahlkreisen keine unmittelbaren Kandidaten aufgestellt hat, kann dort also auch keine Stimmen für ihren Listenvorschlag erhalten.

Welche Parteien stellen sich zu den Kreiswahlen auf?

Alle Parteien im Landtag: CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW. Darüber hinaus landesweit auch diese: AfD, Die Linke, die Basis, Die Partei, Tierschutzpartei, Freie Wähler, Piraten, Volt, Zukunft, Die Humanisten, Gesundheitsforschung. Darüber hinaus gibt es in einzelnen Kreisen weitere Parteien sowie Einzelbewerberinnen und -bewerber. Insgesamt kämpfen 3904 Menschen um ein Mandat auf Kreisebene – knapp 300 mehr als noch vor fünf Jahren.

Wer darf bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein abstimmen?

Alle Deutschen, die 16 Jahre und älter sind und seit mindestens sechs Wochen im Wahlgebiet eine Wohnung haben oder sich dort für gewöhnlich aufhalten. Und alle 94500 EU-Staatsangehörigen, die dieselben Voraussetzungen erfüllen. Von den 2,9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern Schleswig-Holsteins sind somit knapp 2,4 Millionen wahlberechtigt. 51,6 Prozent sind Frauen und 48,4 Prozent Männer. 25000 Jugendliche dürfen erstmals wählen. Und noch eine Zahl: Etwa 21000 Bürgerinnen und Bürger sind ehrenamtlich in den Wahlvorständen tätig.

Wie viele Stimmen sind zu vergeben?

Die Anzahl steht ganz oben auf dem Stimmzettel und hängt von der Größe der Gemeinde ab. Als Faustformel gilt: Je kleiner die Gemeinde, desto mehr Stimmen stehen zur Verfügung. Bei der Kreis- und Gemeindewahl haben Wähler in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern nur eine Stimme. In kleineren Gemeinden können es dagegen bis zu sieben Stimmen sein.

Was passiert, wenn ich mehr Kreuzchen mache, als mir laut Stimmzettel zur Verfügung stehen?

Dann ist der Stimmzettel ungültig. Und Vorsicht vor nachträglichen Korrekturen: Landeswahlleiter von Riegen empfiehlt, sich in diesem Fall einen neuen Stimmzettel aushändigen zu lassen und den alten zu vernichten. Weniger Kreuze auf dem Stimmzettel als erlaubt sind dagegen unschädlich.

Darf ich meine bevorzugte Kandidatin auch zweimal ankreuzen, wenn mir doch zwei Stimmen zur Verfügung stehen?

Nein, dieses sogenannte Kumulieren ist nicht erlaubt. Der Stimmzettel würde somit ungültig. Stehen mehrere Stimmen zur Verfügung, kann man diese auf Bewerber verschiedener Parteien oder Wählergruppen verteilen. Dieses Verfahren nennt man Panaschieren.

Wann und wo kann ich eigentlich wählen?

Am Sonntag, 14. Mai, zwischen 8 und 18 Uhr. Der genaue Ort steht auf der Wahlbenachrichtigung.

Muss die Benachrichtigung mitgebracht werden?

Eigentlich ja. Wer sie nicht bei sich hat, aber im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann aber trotzdem wählen, wenn er sich gegenüber dem Wahlvorstand ausweisen kann. Der Wahlvorstand darf die Vorlage des Personalausweises auch von allen anderen verlangen, die eine Benachrichtigung mitbringen.

Darf ich mehrfach wählen, wenn mir irrtümlich mehrere Wahlbenachrichtigungen zugeschickt wurden?

Auf gar keinen Fall. Wer mehr als einmal wählt, macht sich strafbar.

Ich habe am 14. Mai keine Zeit. Bis wann kann ich an der Briefwahl teilnehmen?

Die Gemeindewahlleitungen nehmen Anträge auf Erteilung der Briefwahlunterlagen bis zum Freitag, 12. Mai 2023, 12 Uhr an – mündlich (aber nicht telefonisch) oder schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax. Wer danach erkrankt und deshalb nicht in der Lage ist, in den Wahlraum zu gehen, kann auch noch am Wahltag bis 15 Uhr die Briefwahlunterlagen bei der Gemeindewahlleitung beantragen – auch durch eine andere Person. Nötig ist dafür eine schriftliche Vollmacht. Die meisten Städte und Gemeinden stellen Wahlscheinanträge online zur Verfügung.

Bis wann muss der Wahlbrief abgeschickt werden?

Rechtzeitig, damit er bei der Gemeindewahlleitung noch eingehen kann. Briefwähler sollten ihre Unterlagen deshalb in Deutschland spätestens am 11. Mai abschicken – und müssen dann auf die Zuverlässigkeit der Post vertrauen. Wer diese Frist verpasst, sollte den Brief lieber direkt abgeben. Die Post liefert die Wahlbriefe nach der letzten regelmäßigen Zustellung am Sonnabendvormittag nicht mehr rechtzeitig aus.