﻿Nato-Manöver „Air Defender 2023“: Es wird laut über Schleswig-Holstein

Beim Mitte Juni geplanten Nato-Manöver „Air Defender 2023“ rückt ganz besonders der Fliegerhorst Jagel in den Mittelpunkt, der inzwischen auch Ausbildungsflugplatz für Piloten von Tornado-Jets ist.

Das Manöver „Air Defender 2023“ ist eine der größten Luftoperationsübungen der Nato. Ein Schwerpunkt der von 12. bis 23. Juni 2023 geplanten Operation der Luftwaffe liegt in Schleswig-Holstein. Genauer gesagt in Hohn. Was die Übung mit bis zu 210 Fluggeräten und 10 000 Teilnehmern aus 18 Nationen für die Region bedeutet.