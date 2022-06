FDP-Chef Garg: Darum soll Kumbartzky mein Nachfolger werden

Nach dem enttäuschenden Wahlergebnis verzichtet Heiner Garg (56) auf den FDP-Landesvorsitz in Schleswig-Holstein. Im Interview mit den Kieler Nachrichten äußerte er sich am Dienstag zu den Motiven – und warum er den Landtagsabgeordneten Oliver Kumbartzky (40) als Nachfolger vorschlägt.

Kiel.Schleswig-Holsteins FDP steht vor einem Führungswechsel. 2017 hatten die Liberalen zur Landtagswahl noch 11,5 Prozent geholt, im Mai 2022 waren es gerade mal 6,4 Prozent. Parteichef Heiner Garg, bis zur Regierungsbildung von CDU und Grünen noch geschäftsführender Sozial- und Gesundheitsminister, übernimmt die Verantwortung und legt den Chefposten nieder. Inzwischen ist klar, wer die Nachfolge antreten soll: Es ist der Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky (40) aus Brunsbüttel. Er ist Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion.

Herr Garg, Sie geben vorzeitig den FDP-Vorsitz auf. Was hat Sie dazu bewogen?

Heiner Garg: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf solch ein Wahlergebnis zu reagieren: Man kann mit einer theatralischen Geste am Wahlabend alles hinwerfen. Oder man kann sich nach zehn Jahren Kreisvorsitz in Kiel und elf Jahren Landesvorsitz der Freien Demokraten in Schleswig-Holstein überlegen, wie es zu dieser Niederlage gekommen ist und wie es mit der Landespartei nun weitergehen soll. Ich habe mich für Variante zwei entschieden und der Landespartei vorgeschlagen, dass wir zum einen das Ergebnis gründlich mit einer Gruppe von Menschen aus der Mitte der Partei analysieren, und zum anderen einen neuen Landesvorstand wählen sollten. Ich wollte nie zu denjenigen gehören, die fremdbestimmt vom Acker gejagt werden.

Käme für Sie auch in Frage, das Landtagsmandat zurückzugeben?

Nein, das kommt für mich definitiv nicht in Frage. Man kann mir in den vergangenen Jahren, in denen ich für die Freien Demokraten sowohl in der Opposition als auch als Regierungsmitglied tätig gewesen bin, nicht vorwerfen, dass ich keine pointierte und professionelle Arbeit geleistet hätte.

Ihre Arbeit in der Corona-Zeit wird in der Tat auch von anderen Parteien sehr gelobt, sogar von der SPD. Warum haben das die Wählerinnen und Wähler nicht honoriert?

Genau das ist ein Aspekt, der im Analyseprozess aufgearbeitet werden muss. Ich will dem nicht vorgreifen. Mit Sicherheit haben auch strategische Fehler in der Wahlkampfführung dazu geführt. Ich glaube aber auch, dass der bundespolitische Rahmen mitberücksichtigt werden muss. Man muss sich doch die Frage stellen, warum bis zuletzt 76 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein mit dem Pandemie-Management zufrieden oder sehr zufrieden gewesen sind, das aber auf die Partei, deren Vorsitzender ich bin, nahezu gar nicht eingezahlt hat – obwohl ich als Gesundheitsminister federführend zuständig war.

Müsste sich die FDP auf andere Themen konzentrieren als auf Soziales und Gesundheit – einfach deshalb, weil es auf Ihre Wählerschaft nicht einzahlt?

Wir haben uns durch die Corona-Pandemie in einer Ausnahmesituation befunden, und ich war zuallererst für den Gesundheitsschutz aller Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner zuständig. Was mir meine Partei vorwerfen könnte, ist, dass die scharfe Profilierung meiner Partei in dieser schwierigen Zeit an der einen oder anderen Stelle nicht gelungen ist. Für die Zukunft sage ich ganz klar: Die Freien Demokraten müssen auch künftig den Anspruch haben, in den großen Politikfeldern prominent präsent zu sein – und dazu gehört in einer älter werdenden Gesellschaft eine gute Gesundheits- und Pflegeversorgung.

Sie hätten in diesem Sinne gern die Regierungsarbeit an der Seite der CDU fortgesetzt. Wo wären Sie die besseren Partner als die Grünen?

Die Freien Demokraten haben mit der CDU die größeren inhaltlichen Schnittmengen. Ich bin in die Politik gegangen, um bestimmte Inhalte, für die ich einstehe, konkret umzusetzen. Diese Haltung unterstelle ich auch anderen. Aber Herr Günther hat eine andere, legitime demokratische Entscheidung getroffen.

Ärgern Sie sich darüber?

Das ist verschüttete Milch. Ich bin nach wie vor über die Entscheidung in der Sache überrascht. Und ja: Ich habe mich anfangs auch geärgert. Aber das Leben geht weiter; und deshalb bereite ich mich seit einigen Wochen auf eine harte, aber konstruktive Oppositionsarbeit vor. Die braucht ein Parlament nämlich bei einer Regierungskoalition, die über eine Zweidrittel-Mehrheit verfügt.

Sie haben für die FDP die Zeit für Erneuerung ausgerufen. Was braucht die Partei jetzt personell?

Gefragt ist mit Sicherheit eine Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, die FDP sympathisch, kompetent und menschlich nach außen zu repräsentieren. Nach innen muss diese Persönlichkeit in der Lage sein, die FDP gestärkt in Richtung Kommunalwahl am 14. Mai 2023 aufzustellen. Ich werde Oliver Kumbartzky vorschlagen und bin mir sicher, dass er genau diese Eigenschaften mitbringt. Er ist kommunalpolitisch verwurzelt und in seinen Fachbereichen hochkompetent. Vor allem hat er aber menschlich eine äußerst angenehme Seite – das ist für einen Spitzenpolitiker so wichtig.

Oliver Kumbartzky (FDP), Abgeordneter im Landtag von Schleswig-Holstein, soll Nachfolger des FDP-Landesvorsitzenden Heiner Garg im Norden werden. © Quelle: Carsten Rehder/dpa

Wo muss die FDP inhaltlich nachschärfen?

Eine ganz große Rolle wird spielen, mit welchen Themen wir die Altersgruppe der Über-60-Jährigen wieder erreichen. Es schmerzt mich, dass wir diese Menschen in den vergangenen Jahren offensichtlich nicht mehr überzeugen konnten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das an fehlenden Inhalten lag oder an einer Kommunikation, die diese Menschen nicht sonderlich anspricht. Es ist mit Sicherheit gut, dass man sich um Start-ups kümmert und eine Aktienrente vorschlägt. Aber ehrlicherweise können 70- oder 80-Jährige mit kleiner Rente damit nichts anfangen. Es geht um menschenwürdige Pflege und darum, dass diese Menschen häufiger Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen müssen. Diese Menschen müssen in der FDP gut aufgehoben fühlen. Das wird ein hartes Stück Arbeit.

Sie sitzen gemeinsam mit Ihrem Kollegen Bernd Buchholz künftig wieder im Landtag. Könnten Sie sich auch eine andere Tätigkeit vorstellen als Politik?

Ich konnte mir mein ganzes Leben immer wieder eine andere Tätigkeit als Politik vorstellen. Aber diese Frage stellt sich mir im Moment nicht.

Na ja, Sie sind mit einem Amerikaner verheiratet. Die Frage ist doch, ob Sie sich vorstellen können, eines Tages in die USA zu ziehen und noch einmal etwas ganz Anderes zu machen.

Ich bin in einem Lebensalter, in dem ich mir das wunderbar auch in fünf Jahren noch vorstellen kann. Ich kann mir dann auch sehr gut vorstellen, aufgrund der Erfahrungen, die ich in der Pandemie sammeln durfte, noch mal auf internationaler Ebene tätig zu sein. Das wird man sehen.