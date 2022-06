Die FDP in Schleswig-Holstein will sich nach ihrer Wahlschlappe in den nächsten Monaten inhaltlich und personell neu ausrichten. Parteichef Heiner Garg kündigt seinen Rückzug an, schwört die Liberalen aber auch auf neue Inhalte ein. Wer sich nur auf junge Leute konzentriere, greife zu kurz.

Kiel.Nach der SPD zieht nun auch die FDP personelle Konsequenzen aus ihrem Debakel bei der Landtagswahl. Landesparteichef Heiner Garg, derzeit noch als Sozial- und Gesundheitsminister geschäftsführend im Amt, kündigte nach einer Landesvorstandssitzung am späten Montagabend in Neumünster zunächst an, seinen Posten ein Jahr vor Ablauf der regulären Amtszeit zu räumen. Am Dienstag informierte der 56-Jährige, wer sein Nachfolger werden soll: Er werde dafür Oliver Kumbartzky (40) aus Brunsbüttel, Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion, auf einem Parteitag im November vorschlagen. Es sei Zeit für Erneuerung.

„Gefragt ist mit Sicherheit eine Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, die FDP sympathisch, kompetent und menschlich nach außen zu repräsentieren“, sagte Garg im Interview mit den Kieler Nachrichten. „Nach innen muss diese Persönlichkeit in der Lage sein, die FDP gestärkt in Richtung Kommunalwahl am 14. Mai 2023 aufzustellen.“ Er sei sich sicher, dass Kumbartzky genau diese Eigenschaften mitbringe. „Er ist kommunalpolitisch verwurzelt und in seinen Fachbereichen hochkompetent. Vor allem hat er aber menschlich eine äußerst angenehme Seite – das ist für einen Spitzenpolitiker so wichtig.“

Garg kritisiert: FDP kommuniziert vor allem Richtung junge Leute

Inhaltlich werde sich Schleswig-Holsteins FDP künftig wieder stärker auf die Altersgruppe der Über-60-Jährigen konzentrieren müssen. Dies sei in den vergangenen Jahren nicht ausreichend gelungen. Garg: „Ich bin mir gar nicht sicher, ob das an fehlenden Inhalten lag oder an einer Kommunikation, die diese Menschen nicht sonderlich anspricht. Es ist mit Sicherheit gut, dass man sich um Start-ups kümmert und eine Aktienrente vorschlägt. Aber ehrlicherweise können 70- oder 80-Jährige mit kleiner Rente damit nichts anfangen.“ Es gehe um menschenwürdige Pflege und darum, dass diese Menschen häufiger Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen müssten.

Sein Landesverband werde in den nächsten Monaten die Gründe für den Absturz in der Wählergunst analysieren. Statt 11,5 Prozent im Jahr 2017 hatte man im Mai nur noch 6,4 Prozent der Stimmen gewonnen. Mit Sicherheit hätten auch strategische Fehler in der Wahlkampfführung zu dem miserablen Ergebnis geführt. „Ich glaube aber auch, dass der bundespolitische Rahmen mitberücksichtigt werden muss“, betonte Garg. „Man muss sich doch die Frage stellen, warum bis zuletzt 76 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein mit dem Pandemie-Management zufrieden oder sehr zufrieden gewesen sind, das aber auf die Partei, deren Vorsitzender ich bin, nahezu gar nicht eingezahlt hat – obwohl ich als Gesundheitsminister federführend zuständig war.“

Kubicki spricht von Respekt für Gargs Entscheidung

In den vergangenen Wochen hatten Parteifreunde mehr oder weniger diskret über nötige personelle Veränderungen spekuliert. „Dass Garg nach dem enttäuschenden Ergebnis bei der letzten Wahl nun diesen Schritt des Rückzugs geht und einen geordneten Übergang ermöglicht, nötigt mir großen Respekt ab“, sagte jetzt FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki und würdigte den scheidenden Parteichef für einen souveränen und integrierenden Führungsstil. „Zum Glück hat die Partei keinen Mangel an Charakterköpfen.“

Garg hatte den Parteivorsitz 2011 vom damaligen Bundestagsabgeordneten Jürgen Koppelin übernommen. Dieser bescheinigte seinem Nachfolger Führungsqualität. Garg sei wie Bernd Buchholz ein erfolgreicher Landesminister in schwerer Zeit gewesen. „Daher ist sein Rückzug vom Parteivorsitz sicher auch ein Stück persönlicher Enttäuschung über das Wahlergebnis und auch über das Verhalten des Ministerpräsidenten, wofür ich Verständnis habe.“

Die FDP will künftig an der Seite von SPD und SSW eine harte, aber konstruktive Oppositionsarbeit machen. „Die braucht ein Parlament nämlich bei einer Regierungskoalition, die über eine Zweidrittel-Mehrheit verfügt“, sagte Garg. In diesem Sinne könnte das Lob von SPD-Landeschefin Serpil Midyatli zu verstehen sein. Der FDP-Mann habe „bleibende Akzente gesetzt und das soziale Profil seiner Partei geschärft“, sagte sie. „Ich freue mich, dass wir Kollegen im Landtag bleiben.“