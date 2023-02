﻿ FDP-Landeschef Kumbartzky: „Krawall bringt uns nicht wirklich weiter“

Kiel. Kurz nach dem erneuten Desaster bei einer Landtagswahl, diesmal in Berlin, ist in der FDP Schleswig-Holstein Zweckoptimismus angesagt. Landesweit 6,7 Prozent hatte man vor fünf Jahren zur Kommunalwahl geholt; die Partei ist seitdem in 145 Gemeinden mit 319 Mandatsträgerinnen und -trägern vertreten. „Dieses Ziel wollen wir am 14. Mai toppen“, sagt Landeschef Oliver Kumbartzky. Ein Selbstläufer werde das allerdings nicht – der Bundestrend zeigt seit geraumer Zeit nur noch in eine Richtung: abwärts.

„Nach außen mit Krawall zu agieren, bringt uns nicht wirklich weiter“, sagt Kumbartzky mit Verweis auf die Bundespolitik. Die FDP werde aber nicht für Gegenpositionen gewählt, schon gar nicht als Mitglied einer Regierungskoalition. „Wir sind eine Dafür-Partei, und wir haben im Koalitionsvertrag viele gute Punkte untergebracht, die jetzt auch zum Tragen kommen müssen.“

Konflikte mit den Grünen zu Straßenbau und Atomkraft

Planungsbeschleunigung sei ein solches Stichwort, wozu auch ein zügigerer Ausbau von Straßen und Autobahnen gehöre. „Bei der A 20 und dem Straßenausbau blockieren die Grünen. Aber es gilt das, was dort abgemacht ist.“ Dann nennt Kumbartzky seinerseits Konfliktstoff: Den fortgesetzten Ausstieg aus der Atomkraft könne er nicht nachvollziehen, wenn doch zugleich die Kohlekraft wieder forciert werde. „Wir wollen Kernenergie nicht abschreiben, nur weil die grüne Basis das nicht möchte.“

Kubicki soll für die FDP um Stimmen werben

Einer, der seit Jahren für Schlagzeilen sorgt, zum Beispiel indem er offensiv gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) agitiert, ist Bundestagvize Wolfgang Kubicki. Gehört auch er zu den kritisierten Krawallmachern? Kumbartzky schüttelt den Kopf und bezeichnet den Strander Parteifreund als „sehr bekannte und sehr verdiente Persönlichkeit“. Er freue sich, dass der 70-Jährige im April auf dem Bundesparteitag erneut als stellvertretender Bundesparteichef kandidiere. „Wir als Landesvorstand haben ihn einstimmig nominiert.“ Kubicki werde im Kommunalwahlkampf landesweit präsent sein, ebenso erwarte man Generalsekretär Bijan Djir-Sarai und mehrere Bundesminister. Auch Parteichef Christian Lindner, der im vergangenen Sommer auf Sylt seine Hochzeit gefeiert hatte? Kumbartzky schüttelt den Kopf. „Nicht, dass ich wüsste. Ich habe jetzt keinen Termin vor Augen, zu dem er da ist.“

Inhaltlich setzt die FDP zur Kommunalwahl auf die Themen Bildung, die Stärkung des Mittelstands und die Wahrung demokratischer Grundrechte. Elternbeiträge in Kitas und Krippen sollen reduziert und binnen zehn Jahren komplett abgeschafft werden. „Gemeinsam Zukunft schaffen“ lautet der Slogan auf den gelben Plakaten. Versprochen werden „Beste Bildung von klein auf“, eine verlässliche, digital ausgerichtete Verwaltung, ein vor Ort gestalteter Klimaschutz – und die Rückkehr der Gemeindeschwester. Letzteres fordert auch die SPD. Ähnlichkeiten seien trotz der gemeinsamen Oppositionsrolle im Landtag rein zufällig, versichert Kumbartzky. Er sehe keine Nähe zur SPD. „Ich sehe eine Nähe zu den Bürgern. Dafür stehen wir als FDP.“