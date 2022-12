﻿FDP-Politiker Buchholz: „Die Personaldecke bei der CDU war offenbar dünn“

Aus Sicht der FDP mangelt es Schleswig-Holsteins Landesregierung an Dynamik, um den schwedischen Investor Northvolt für den Standort Heide zu begeistern. Ex-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz übt im Interview Kritik an seinem Nachfolger – und verrät, bei welchem Promi er seine Freizeit verbringt.

Innenpolitiker und Wirtschaftsminister a.D. Bernd Buchholz (FDP): „Wir wollen aufzeigen, dass Daniel Günther eine andere Chance der Regierungsbildung gehabt hätte. Deshalb arbeiten wir uns vor allem an den Themen der CDU ab.“

Kiel. Von seinem neuen Abgeordnetenbüro im zweiten Stock des Kieler Landeshauses blickt man direkt auf das Wirtschaftsministerium – seine ehemalige Wirkungsstätte. Bernd Buchholz (61) lässt keinen Zweifel daran, wie gern er dort noch immer Chef wäre. Im Interview äußert der FDP-Mann unverhohlene Kritik an seinem Nachfolger Claus Ruhe Madsen (parteilos) und der CDU, vor allem aber an den Grünen. Einen Büchertipp hält er auch parat.

Herr Buchholz, Sie empfehlen als Lektüre zwischen den Jahren den Science-Fiction-Roman von Juli Zeh „Corpus delicti“. Gesundheit ist darin zur höchsten Bürgerpflicht geworden. Warum sollte man das lesen?

Bernd Buchholz: Damit wir uns alle vergegenwärtigen, wie wichtig Freiheit ist und was Selbstverantwortung bedeutet. Das war gerade im Pandemiemanagement von herausragender Bedeutung. "Corpus delicti" beschreibt eine Gesellschaft, in der den Menschen alles von einem übermächtigen Staat abgenommen werden soll und eine Gesundheitsdiktatur herrscht.

Die FDP ist doch im Bund in Regierungsverantwortung und stellte bis zum Sommer in Schleswig-Holstein sogar den Gesundheitsminister.

Deshalb ist das Pandemiemanagement auch so gut gewesen. Leider hält Karl Lauterbach (der SPD-Bundesgesundheitsminister, Anm. d. Red.) an Mustern fest, die heute nicht mehr tragbar sind. Schleswig-Holstein hat sich von der Isolationspflicht zu Recht verabschiedet und lässt zum Jahreswechsel die Maskenpflicht im ÖPNV fallen, weil beides unverhältnismäßig ist.

Bernd Buchholz: FDP arbeitet sich vor allem an den Themen der CDU ab

Ihre Fraktion ist auf fünf Abgeordnete geschrumpft und arbeitet sich in der Opposition vor allem an den Grünen ab.

Tun wir gar nicht. Wir wollen aufzeigen, dass Daniel Günther eine andere Chance der Regierungsbildung gehabt hätte. Deshalb arbeiten wir uns vor allem an den Themen der CDU ab, die sie mit uns hätte umsetzen können, mit den Grünen aber nicht.

Zum Beispiel?

Es geht um alles, was mit dem Thema Planungsbeschleunigung zu tun hat, mit dem Straßenbau und mit dem großen Teil der Wirtschaftspolitik, der nicht klimaschutzgetrieben ist. Wir hätten mit der Union eine sehr viel klarere, dynamischere Wirtschaftspolitik auf die Straße gebracht.

Warum hat der Ministerpräsident dann nicht erkannt, dass Sie die angeblich Besseren gewesen wären?

Das müssen Sie ihn fragen. Jedenfalls war die Personaldecke bei der CDU offenbar sehr dünn. Wenn ein Staatssekretär im Justizministerium mit jemandem von der rechten Außenkurve der Union besetzt wird, dann ist er für diesen Job völlig ungeeignet. Wenn ein bildungspolitischer Experte zum Verkehrs-Staatssekretär gemacht wird, dann ist das kein Ausweis einer dicken Personaldecke. Und wenn die CDU offensichtlich keinen Wirtschaftspolitiker in ihren eigenen Reihen hat, den sie zum Wirtschaftsminister machen kann, dann ist das ein Armutszeugnis.

Bernd Buchholz zur A20: Größte Enttäuschung meiner Amtszeit

Sind Sie froh, dass Sie für das Thema A 20 nicht mehr zuständig sind?

Mir ist nach wie vor wichtig, dass diese Autobahn gebaut wird. Es gehört zu den größten Enttäuschungen meiner fünfjährigen Amtszeit, dass es nicht gelungen ist, mit Naturschutzverbänden darüber in einen ernsthaften Dialog zu kommen. Die Planungen der Deges (der Bundesplanungsgesellschaft, Anm. d. Red.) rund um Bad Segeberg sind fertig, und in Wahrheit könnte heute jeder Naturschutzverband zustimmen, was Fledermäuse und schützenswerte ökologische Themen angeht.

Die Grünen lassen keine Gelegenheit aus, das Projekt zu torpedieren. Was also macht Sie so optimistisch, dass die A 20 eines Tages doch gebaut wird?

Im Bund gibt es einen Planungsauftrag dafür, und der könnte nur mehrheitlich zurückgenommen werden. Eine solche Mehrheit gibt es nicht. Die niedersächsische Seite macht mir allerdings Sorgen, weil dort nicht die Deges plant und der neue Elbtunnel bei Glückstadt erst dann gebaut werden darf, wenn auch auf niedersächsischer Seite bis zum Kreuz Kehdingen bei Stade Baurecht vorhanden ist.

Welchen Sinn macht eine A 20, die an der Elbe endet?

In der Tat nicht viel. Wir brauchen die Nordumfahrung von Hamburg. Die Bundesregierung wird auf Niedersachsen zugehen müssen, denn die Autobahnplanung ist Bundesangelegenheit. Die Knüppel, die da gerade geworfen werden, kommen allerdings nicht vom FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing, sondern von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke, also von den Grünen. Die Grünen hintertreiben den Bau der A 20 ganz bewusst.

Habeck und Sie kennen sich aus Kiel. Sind Sie miteinander im Gespräch?

Nein. Habeck weiß sehr gut, dass diese Planungsbeschleunigung für Deutschland kommen muss. Er sonnt sich darin, dass wir im Frühjahr für das neue LNG-Importterminal in Brunsbüttel eine Planungsbeschleunigung angeschoben haben. Diese Blaupause ließe sich einfach auf alle anderen Regulationsrahmen übertragen. Die Grünen müssten sich einfach an den Koalitionsvertrag halten.

Auch Schwarz-Grün in Schleswig-Holstein hat sich die Planungsbeschleunigung auf die Fahnen geschrieben. Das müssten Sie doch gut finden.

Stimmt, wenn ich davon etwas sehen würde. Aber wir sind schon in der Jamaika-Koalition an den Grünen gescheitert. Die CDU müsste sich endlich auf den Fahrersitz begeben und selbst politische Impulse setzen. Das musste Günther in der Jamaika-Koalition nicht, weil er zwischen Grünen und FDP wunderbar moderieren konnte. Jetzt ist seine Partei an den meisten Ecken nicht stark genug unterwegs. Ich glaube, dass die Zustimmungswerte zum Ministerpräsidenten heute deutlich geringer wären als noch im Mai 2022.

Northvolt in Heide – doch nicht alles in trockenen Tüchern?

Die Ansiedlung des schwedischen Batteriezellen-Produzenten Northvolt in Heide ist ins Stocken geraten. Haben Sie den Mund zu voll genommen, als Sie im Frühjahr so taten, als wäre alles in trockenen Tüchern?

Als ich noch Ministerverantwortung trug, hatte das Thema eine ordentliche Reisegeschwindigkeit. Ehrlicherweise war damals das milliardenschwere Subventionsprogramm, das die USA jetzt aufgelegt haben, nicht absehbar. In der Umsetzung ist das Projekt zeitnah offensichtlich gefährdet.

Was empfehlen Sie Ihrem Nachfolger?

Ich kenne Northvolt-Chef Peter Carlsson, der enge Draht zum Unternehmen ist ganz wichtig. Spätestens als Carlsson ankündigte, das Amerika-Geschäft eventuell vorzuziehen, hätte man sofort zum Telefonhörer greifen und fragen müssen: Wo soll ich hinkommen? Das Treffen hat aber erst einige Wochen später stattgefunden. Dass man nicht einmal die Grundstücksangelegenheiten sauber erledigt hat, sondern Northvolt zur Umplanung auffordern musste, zeigt deutlich, dass man nicht mit der nötigen Vehemenz an die Sache herangegangen ist.

Herr Buchholz, welche guten Vorsätze haben Sie für 2023?

Es gibt andere Gelegenheiten im Jahr, sich über Veränderungen Gedanken zu machen. Nach meinem Abschied aus dem Ministeramt haben meine Frau und ich im September begonnen, wieder zu tanzen: das Welttanzprogramm bei Isabel Edvardsson in Ahrensburg. Ich kenne Isabel schon sehr lange aus meiner verlegerischen Zeit.

Sie wollen einfach nur gerne führen.

Auch. (lacht) Tanzen ist ein Bereich, in dem man als Mann noch Führung übernehmen darf, aber auch muss. Das ist übrigens ähnlich im Wirtschaftsministerium: Die Dinge laufen nicht von selbst.