﻿FDP Schleswig-Holstein: Eine Partei sucht nach ihrer neuen Rolle

Schleswig-Holstein FDP will aus ihrem Umfragetief heraus. An diesem Sonnabend wählt der Landesverband in Neumünster einen neuen Parteichef: Oliver Kumbartzky (41), Landtagsabgeordneter aus Dithmarschen, soll den Liberalen neuen Schwung geben und über Enttäuschungen hinweghelfen. Ob das gelingt?

Oliver Kumbartzky (links) soll Nachfolger von Heiner Garg als FDP-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein werden. Am Sonnabend kommt in Neumünster ein Landesparteitag zusammen. Es gibt keinen Gegenkandidaten.

Kiel. Ein halbes Jahr nach ihrer Wahlflaute sucht Schleswig-Holsteins FDP ein neues Erfolgsrezept. Die Partei musste zur Landtagswahl im Mai empfindliche Verluste hinnehmen: 6,4 Prozent der Menschen hatten den Liberalen ihre Stimme gegeben, die Landtagsfraktion schrumpfte von neun auf fünf Mandate. Und dann entschied sich CDU-Ministerpräsident Daniel Günther bei der Regierungsbildung auch noch für die Grünen und gab den FDP-Bündnispartnern den Laufpass. Dieser Stachel sitzt bis heute tief.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An diesem Sonnabend soll der Dithmarscher Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky (41) auf einem Landesparteitag in Neumünster zum neuen Parteivorsitzenden gewählt werden. FDP-Landeschef Heiner Garg (56) hatte im Juni für die schlechten Wahlergebnisse die Verantwortung übernommen und seinen Rückzug angekündigt. Um bei den Kommunalwahlen im Mai 2023 Chancen zu haben, sei ein Erneuerungsprozess nötig. Ganz in der Opposition angekommen ist die Partei bislang nicht.

Buchholz und Garg arbeiten noch immer so, als wären sie Minister

Minister a. D. Bernd Buchholz wird in Wirtschaftskreisen hofiert, als wäre er noch immer in Amt und Würden – selbst an Abenden, an denen sein Nachfolger Claus Ruhe Madsen (parteilos) im selben Raum weilt. Es sei wie bei der Geschichte vom Hasen und dem Igel, lästert man im Landeshaus: Wo Madsen auftauche, sei Buchholz längst da. Buchholz sei auf „kaltem Entzug“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch vergeht kaum eine Woche, in der Minister a. D. Garg seinen beiden Nachfolgerinnen nicht öffentlichkeitswirksam von der Seitenlinie kluge Ratschläge erteilt: Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) möge in den Corona-Impfzentren zusätzlich für eine Immunisierung gegen Grippe sorgen. Schleswig-Holstein möge die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abschaffen. Und Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) möge schleunigst die Elternbeiträge in den Kindergärten senken. Ungebetene Ratschläge sind Schläge, sagen Kommunikationsfachleute. Zwar bieten die Impfzentren tatsächlich inzwischen Grippeschutz an. Das Land verabschiedet sich in dieser Woche von der Corona-Isolationspflicht. Und hilfebedürftige Familien müssen weniger Kita-Gebühren bezahlen. Doch in den Fachbehörden verdrehen sie angesichts der zwei Schattenminister die Augen.

Heiner Garg: „Wir sind dazu da, klare Alternativen zur Regierung aufzuzeigen“

„Mir ist vollkommen klar, dass das die jetzige Landesregierung mega nervt“, räumt Garg ein. Er würde einer kleinen Fraktion wie der FDP aber stets empfehlen, auf vorhandene Expertise zurückzugreifen. Seit mehr als 30 Jahren befasse er sich mit Gesundheits- und Sozialökonomie. „Soll ich jetzt Landwirtschafts- oder Bildungspolitik betreiben?“ Sowohl ihm als auch Buchholz sei das ungeschriebene parlamentarische Gesetz bekannt, wonach sich ehemalige Amtsinhaber nach ihrem Abschied andere inhaltliche Betätigungsfelder suchen sollten. Die FDP-Fraktion habe anders entschieden, sagt Garg. Und: „Wir sind nicht dazu da, Daniel Günther und Monika Heinold das Leben angenehm zu machen, sondern klare Alternativen zur Regierung aufzuzeigen.“

Für Stirnrunzeln sorgt derweil ein Facebook-Post der ehemaligen Abgeordneten Anita Klahn. Die neue schwarz-grüne Landesregierung sei nur von 37 Prozent der Wahlberechtigten gewählt worden. Der Rest habe „anders, aber vor allem gar nicht gewählt“. Klahn: „Ich erlebe in meinem Umfeld viele, die keiner Partei zutrauen, realistisch und zugleich perspektivisch sinnvolle Lösungen anzustreben. (...) Ich vermisse die mutigen, selbstdenkenden Menschen.“ Zur Landtagswahl im Mai 2022 waren in Schleswig-Holstein 2,3 Millionen Menschen wahlberechtigt. 1,39 Millionen machten von diesem Recht Gebrauch. Für die beiden Regierungsparteien CDU und Grüne votierten insgesamt 61,3 Prozent der aktiven Wählerinnen und Wähler.

Kopfschütteln bei SPD, CDU und Grünen

Die hohe Zahl von Personen, die Wahlen fernbleibt, sei immer auch ein Warnsignal für die Parteien, räumt SPD-Landeschefin Serpil Midyatli ein. Aber: „Daraus fehlende Legitimation abzuleiten, ist absurd und geht letztlich nur den Rechten auf den Leim.“ Was man in der CDU-Landeszentrale ähnlich bewertet, ohne dass sich jemand äußern will. Grünen-Landeschefin Anke Erdmann wird umso deutlicher. „Was will uns Anita Klahn mit ihren kruden Aussagen über die fehlenden selbstdenkenden Menschen sagen? Das ist nicht zu Ende gedacht und schrammt verdammt dicht an populistischer Demokratiekritik.“ In der FDP-Landeszentrale gibt man sich gelassen. „Auf Posts seiner rund 3300 Mitglieder, aktiver wie auch ehemaliger Verantwortungsträger, nimmt die FDP Schleswig-Holstein keinen Einfluss und hat auch keine Zugriffsberechtigung oder fordert diese ein“, sagt Landesgeschäftsführer Jan Voigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auf ihrem Parteitag wollen die Nord-Liberalen eine „kommunale Freiheitscharta“ beschließen. „Frieden, Freiheit, Demokratie, Wohlstand, gesellschaftlicher Zusammenhalt und ein lebenswertes Klima sind nicht mehr sicher“, heißt es. Die Arbeit in den Kommunen sei Teil der Lösung. Bildung müsse auch dort oberste Priorität haben. Die FDP setze sich für eine starke Wirtschaft ein, für „mehr Wohnraum durch weniger Hürden“ und für Demokratie vor Ort.

Der designierte neue Parteichef hatte in der Vergangenheit durch kontroverse Forderungen auf sich aufmerksam gemacht. Schleswig-Holstein brauche wolfsfreie Zonen, und das Land solle angesichts der Energiekrise prüfen, ob das abgeschaltete Atomkraftwerk Brokdorf nicht doch wieder hochgefahren werden könnte. "Mein Anspruch ist, dass wir als Partei hörbar sind", sagt Kumbartzky. Das gelte auch für die Gemeinderäte. Vor sechs Jahren hatte die FDP bei den Kommunalwahlen landesweit 6,8 Prozent der Stimmen geholt. "Diesmal wollen wir besser abschneiden. Das halte ich für realistisch."