Wann sind Osterferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein? Wie fallen die Feiertage? Wer jetzt schon seinen Urlaub für kommendes Jahr planen will, muss die Schulferien-Termine kennen. Hier finden Sie eine Übersicht mit allen Ferien und Feiertagen für 2023 und 2024.

Alle Termine auf einen Blick: Feiertage 2023 und Ferien 2023 in Schleswig-Holstein.

Ferien und Feiertage in Schleswig-Holstein: Übersicht für 2023 und 2024

Kiel. Sie wollen Urlaub planen? Dann sollten Sie die gesetzlichen Feiertage und Ferienzeiten in Schleswig-Holstein kennen. Denn mit ein bisschen Geschick lässt sich so mehr Urlaub im Jahr 2023 rausholen.

Feiertage, die Schleswig-Holstein nicht hat

Gegenüber anderen Bundesländern hat Schleswig-Holstein deutlich weniger Feiertage: So sind zum Beispiel Dreikönige am 6. Januar, Allerheiligen am 1. November, Fronleichnam, Buß- und Bettag nicht arbeitsfrei oder schulfrei. Die Geschäfte haben geöffnet.

Dafür haben die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner am Reformationstag (31. Oktober) frei. Das wurde 2018 zusammen mit Hamburg, Niedersachsen und Bremen beschlossen. In den restlichen Bundesländern ist der 31. Oktober kein gesetzlicher Feiertag.

Am Reformationstag erinnern Protestanten in aller Welt an die Anfänge der evangelischen Kirche vor über 500 Jahren. Die von Martin Luther um den 31. Oktober 1517 von Wittenberg aus verbreiteten 95 Thesen gegen kirchliche Missstände wurden zum Ausgang einer christlichen Erneuerungsbewegung.

Ferien 2023 in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein verteilen sich die Ferien 2023 auf insgesamt 59 Ferientage. Die Termine im Überblick.

Osterferien Schleswig-Holstein 2023

Termin für die Osterferien: 06.04.-22.04.2023

Pfingstferien Schleswig-Holstein 2023

Termin für die Pfingstferien: 19.05.-20.05.2023

Sommerferien Schleswig-Holstein 2023

Termin für die Sommerferien: 17.07.-26.08.2023

Herbstferien Schleswig-Holstein 2023

Termin für die Herbstferien: 16.10.-27.10.2023

Weihnachtsferien Schleswig-Holstein 2023

Termin für die Weihnachtsferien 2023/24: 27.12.2023-06.01.2024

Übersicht: Feiertage 2023 in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es 2023 zehn gesetzliche Feiertage:

Neujahr: 01.01.2023 (Sonntag)

Karfreitag: 07.04.2023 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 10.04.2023 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2023 (Montag)

Christi Himmelfahrt: 18.05.2023 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 29.05.2023 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2023 (Dienstag)

Reformationstag: 31.10.2023 (Dienstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2023 (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2023 (Dienstag)

Weitere gesetzliche Feiertage und besondere Termine für 2023 in Deutschland

Heilige Drei Könige: 06.01.2023

Weiberfastnacht: 16.02.2023

Valentinstag: 14.02.2023

Rosenmontag: 20.02.2023

Aschermittwoch: 22.03.2023

Frühlingsanfang (meteorologisch): 01.03.2023

Internationaler Frauentag: 08.03.2023

St. Patrick's Day: 17.03.2023

Frühlingsanfang (kalendarisch): 20.03.2023

Zeitumstellung auf Sommerzeit: 26.03.2023

Palmsonntag: 02.04.2023

Gründonnerstag: 06.04.2023

Walpurgisnacht: 30.04.2023

Tag der Befreiung: 08.05.2023

Muttertag: 14.05.2023

Eisheilige: ab 11.05.2023

Vatertag (Christi Himmelfahrt): 18.05.2023

Sommeranfang (meteorologisch): 01.06.2022

Fronleichnam: 16.06.2022

Sommeranfang (kalendarisch) / Sommersonnenwende: 21.06.2023

Siebenschläfer-Tag: 27.06.2023

Mariä Himmelfahrt: 15.08.2023

Herbstanfang (meteorologisch): 01.09.2023

Weltkindertag: 20.09.2023

Herbstanfang (kalendarisch): 23.09.2023

Erntedank: 01.10.2023

Zeitumstellung auf Winterzeit: 29.10.2023

Halloween (Reformationstag): 31.10.2023

Allerheiligen: 01.11.2023

Allerseelen: 02.11.2023

Karnevalsbeginn: 11.11.2023

Martinstag: 11.11.2023

Volkstrauertag: 19.11.2023

Buß- und Bettag: 22.11.2023

Totensonntag: 26.11.2023

1. Advent: 03.12.2023

Winteranfang (meteorologisch): 01.12.2023

2. Advent: 10.12.2023

Nikolaustag: 06.12.2023

3. Advent: 17.12.2023

4. Advent: 24.12.2023

Winteranfang (kalendarisch) - Wintersonnenwende: 22.12.2023

Heiligabend: 24.12.2023

Rauhnächte: ab 26.12.2023

Silvester: 31.12.2023

Ferien 2024 in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein verteilen sich die Ferien 2024 auf 49 Ferientage (Herbstferien und Weihnachtsferien stehen noch nicht fest). Die Termine im Überblick.

Osterferien Schleswig-Holstein 2024

Termin für die Osterferien: 02.04.-19.04.2024

Pfingstferien Schleswig-Holstein 2024

Termin für die Pfingstferien: 09.05.-10.05.2024

Sommerferien Schleswig-Holstein 2024

Termin für die Sommerferien: 22.07.-30.08.2024

Herbstferien Schleswig-Holstein 2024

Termin für die Herbstferien: noch nicht bekannt

Weihnachtsferien Schleswig-Holstein 2024/2025

Termin für die Weihnachtsferien 2024/25: noch nicht bekannt

Übersicht: Feiertage 2024 in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es 2024 zehn gesetzliche Feiertage:

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

Weitere gesetzliche Feiertage und besondere Termine für 2023 in Deutschland

Heilige Drei Könige: 06.01.2024

Weiberfastnacht: 08.02.2024

Rosenmontag: 12.02.2024

Valentinstag: 14.02.2024

Aschermittwoch: 14.02.2024

Frühlingsanfang (meteorologisch): 01.03.2024

Internationaler Frauentag: 08.03.2024

St. Patrick's Day: 17.03.2024

Frühlingsanfang (kalendarisch): 20.03.2024

Zeitumstellung auf Sommerzeit: 31.03.2024

Palmsonntag: 24.03.2024

Gründonnerstag: 28.03.2024

Walpurgisnacht: 30.04.2024

Tag der Befreiung: 08.05.2024

Muttertag: 12.05.2024

Eisheilige: ab 11.05.2024

Vatertag (Christi Himmelfahrt): 09.05.2024

Fronleichnam: 30.05.2024

Sommeranfang (meteorologisch): 01.06.2024

Sommeranfang (kalendarisch) / Sommersonnenwende: 21.06.2024

Siebenschläfer-Tag: 27.06.2024

Mariä Himmelfahrt: 15.08.2024

Herbstanfang (meteorologisch): 01.09.2024

Weltkindertag: 20.09.2024

Herbstanfang (kalendarisch): 22.09.2024

Erntedank: 06.10.2024

Zeitumstellung auf Winterzeit: 27.10.2024

Halloween (Reformationstag): 31.10.2024

Allerheiligen: 01.11.2024

Allerseelen: 02.11.2024

Karnevalsbeginn: 11.11.2024

Martinstag: 11.11.2024

Volkstrauertag: 17.11.2024

Buß- und Bettag: 20.11.2024

Totensonntag: 24.11.2024

1. Advent: 01.12.2024

Winteranfang (meteorologisch): 01.12.2024

2. Advent: 08.12.2024

Nikolaustag: 06.12.2024

3. Advent: 15.12.2024

4. Advent: 22.12.2024

Winteranfang (kalendarisch) - Wintersonnenwende: 22.12.2024

Heiligabend: 24.12.2024

Rauhnächte: ab 26.12.2024

Silvester: 31.12.2024

Sommerferien Schleswig-Holstein – Termine von 2025 bis 2028

Die Termine für die Sommerferien in den Jahren 2025 bis 2030 für Schleswig-Holstein stehen schon fest.

2025 haben die Schülerinnen und Schüler vom 28. Juli bis 6. September frei.

2026 starten die Sommerferien bereits am 6. Juli und gehen bis zum 15. August.

2027 beginnen und enden die sechswöchigen Ferien einen Tag früher (5. Juli bis 14. August).

2028 (24. Juni bis 5. August) und 2029 (23. Juni bis 8. August) ist der Beginn schon Ende Juni.

2030 geht es dann am 8. Juli los (bis 17. August).

Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten Sonderregelungen.