﻿Ferien und Baustellen: ADAC rechnet am Wochenende mit vollen Straßen

Kiel. Schulferien und Baustellen auf den Autobahnen: Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) rechnet am Wochenende mit sehr viel Verkehr auf den Straßen im Norden. Besonders erschwerend kommt hinzu, dass mitten in der Ferienzeit der Elbtunnel in Richtung Süden von Freitag (22 Uhr) bis zum kommenden Montag um 5 Uhr gesperrt ist.

Nach Einschätzung des ADAC steht dem Norden zum Ende der dritten Ferienwoche eines der staureichsten Wochenenden der Urlaubssaison bevor. Da mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg mittlerweile alle Bundesländer Sommerferien haben, seien voraussichtlich zwischen Freitag und Sonntag besonders viele Reisende unterwegs. Besonders auf der Autobahn 1 zwischen Bremen und Lübeck und auf der Autobahn 7 in südlicher Richtung soll es voll werden. Ursache für Staus seien zumeist Baustellen entlang der Autobahnen.

Bau des Autobahndeckels Grund für Elbtunnel-Sperrung

Grund für die Sperrung des Elbtunnels ist nach Angaben der Autobahn GmbH der Bau des Autobahndeckels in Hamburg-Altona an den letzten beiden Juli-Wochenenden. Nun stehe der Einsatz der ersten Tunnelelemente an. Somit bleibt die Fahrbahn von Freitagabend bis Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Waltershof gesperrt. Zudem kann die Auffahrtsrampe Richtung Süden in Hamburg-Stellingen nicht befahren werden. So wie die Anschlussstellen Volkspark, Bahrenfeld und Othmarschen wird sie bereits ab 21 Uhr für den Verkehr abgeriegelt.

ADAC: Möglichst nachts oder am Montagmorgen fahren

Für Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Norden ist ab Neumünster Süd eine Umleitung eingerichtet. Reisende können Hamburg großräumig über die Bundesstraße 205 oder die Autobahnen 21 und 1 umfahren. Wer schneller durchkommen möchte, sollte versuchen, nachts oder erst am Montagmorgen zurückzureisen, empfiehlt der ADAC.

Mit längeren Fahrtzeiten müssen Urlauberinnen und Urlauber laut ADAC auch auf dem Weg in die Niederlande rechnen. In den vergangenen Wochen hatten Bauern wiederholt Straßen blockiert, wodurch sich teilweise kilometerlange Staus gebildet hatten.