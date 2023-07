Urlaubszeit in Schleswig-Holstein

Am Freitag ist der letzte Schultag vor den Sommerferien in Schleswig-Holstein. Wer schwänzt, um früher in den Urlaub zu fahren, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Dass Eltern ihre Kinder vor den Sommerferien ein paar Tage den Unterricht schwänzen lassen, um günstigere Reiseangebote zu ergattern, ist an Schulen ein bekanntes Phänomen. Was droht Familien in Schleswig-Holstein, wenn sie so eigenmächtig den Urlaub verlängern?

