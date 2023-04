﻿Ferienende in sieben Bundesländern: Die Stauprognose fürs Wochenende

Straßenverkehr

Am Wochenende sind in sieben Bundesländern die Osterferien zu Ende. Der ADAC rechnet deshalb mit starkem Reiseverkehr und Stau auf den Autobahnen.

Vielerorts enden die Osterferien: Der ADAC rechnet am Wochenende mit starkem Reiseverkehr auf Deutschlands Straßen. Besonders an der Baustelle auf der A 1 in Höhe Reinfeld staute es sich zu Ferienbeginn bereits stark.

