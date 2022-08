Ferienzeit gleich Ausflugszeit

Unterwegs auf dem Ostseeküsten-Radweg: Dieter Petersen (links) und Ralf Schildhauer wollen an diesem Tag über 100 Kilometer mit dem Rad strampeln. Nun genießen sie eine kleine Pause in Stohl.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mittlerweile sind in allen Bundesländern Ferien, und das merken wir natürlich auch bei uns vor der Haustür. Viele Touristen schlendern durch Kiels Fußgängerzone, gönnen sich ein Eis oder nutzen die Temperaturen über 25 Grad für einen Ausflug zum Strand. Das, was wir aktuell beobachten, lässt sich auch mit Zahlen untermauern. Die Ferienquartiere in Schleswig-Holstein sind gut ausgelastet, das Geschäft läuft. Nur einen Wermutstropfen haben die Touristiker zu vermelden:

Falls Sie noch ein paar Tage frei haben oder am Wochenende mal raus wollen: Wir können Ihnen den Ostseeküsten-Radweg empfehlen. Unter anderem gibt es dort einen spektakulären Ausblick zu entdecken. Wäre das nichts für Sie?

Und wo wir schon bei Ausflügen sind ... Waren Sie in letzter Zeit mal an der Schiffsbegrüßungsanlage in Rendsburg? Dort wird bei der Vorbeifahrt von russischen Schiffen nun nicht mehr die Nationalhymne gespielt. Was die Beweggründe sind, verrät Ihnen mein Kollege Marc R. Hofmann.

Aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und der Welt finden Sie im Folgenden:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Der Boden in der Sporthalle der Max-Planck-Schule in Kiel ist an einigen Stellen beschädigt. Für die Kampfsportler von Ken-Dojo Kiel birgt das eine erhöhte Verletzungsgefahr. © Quelle: Uwe Paesler

Barfuß Sport machen: Das würden manche gerne in Kiel - zumal es vielleicht ihre Sportart so vorsieht. Aber in einigen Kieler Sporthallen gibt es erheblichen Sanierungsstau. Und das bedeutet für die Sportlerinnen und Sportler eine Verletzungsgefahr. Wie schwerwiegend das Problem in Kieler Sporthallen ist, erfahren Sie hier.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.