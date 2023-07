﻿E-Autos an Bord: Wie groß ist das Risiko auf Fähren?

Helgoland. Die „Fremantle Highway“ treibt brennend in der Nordsee. Am Mittwochabend war auf einem Ladedeck des großen Schiffes ein Feuer ausgebrochen. Die Löschversuche scheiterten. Ein Seemann kam bei den Löscharbeiten ums Leben, viele andere wurden verletzt.

Was das Feuer an Bord der 2013 in Japan gebauten „Fremantle Highway“ tatsächlich ausgelöst hat, wird nur noch schwer zu klären sein. Das Feuer wütet ungebremst auf dem Transporter, In den Ladedecks dürften kaum noch verwertbare Spuren zu finden sein.

Einzig die Aussagen der geretteten Seeleute des in Panama registrierten Schiffes der japanischen K-Line geben Anhaltspunkte. Genauso wie bei dem schlimmen Brand an Bord des Autotransporters „Grande Costa D’Avorio“ im US-Hafen von Newark, bei dem am 11. Juli zwei Feuerwehrleute starben.

Dritter Autotransporter in Flammen

Sie wurden beim Löschangriff im Schiff von den Flammen eingeschlossen. Auch bei dem Brand dieses Frachters ermitteln die US-Behörden, ob Lithium-Ionen-Batterien als Ursache in Betracht kommen. Das gilt genauso für den Brand auf dem japanischen Autotransporter „Felictiy Ace“ im Februar vorigen Jahres im Atlantik.

Da das Schiff als Wrack schließlich sank, konnte der Brandort nicht untersucht werden. Die Aussagen der Besatzung lenkten aber den Verdacht schnell auf ein Autodeck mit Elektrofahrzeugen.

Industrieversicherer warnen vor erhöhtem Brandrisiko

Der Industrieversicherer der Allianz hatte erst vor Kurzen vor dem erhöhtem Brandrisiko durch den Transport der Lithium-Ionen-Akkus auf Schiffen gewarnt. Hauptursachen für Brände, die von den Akkus ausgehen, seien Produktionsdefekte, beschädigte Batteriezellen oder Geräte sowie eine Überladung oder Kurzschlüsse, schreibt der Versicherer in seiner neuesten Schifffahrtsstudie. Sie seien tückisch, weil sie schwer zu löschen seien und sich spontan wiederentzünden könnten.

„Die meisten Schiffe verfügen weder über ausreichenden Schutz noch über ausreichende Frühwarn- oder Löschfähigkeiten, um solche Brände auf hoher See zu bekämpfen“, sagte der Schifffahrtsexperte Justus Heinrich.

Fährreedereien sehen keine Gefahr durch Elektroautos

Sind Elektroautos auf Schiffen ein Risiko? „Nein“, sagt Dirk Hundertmark, Geschäftsführer der Reederei Color Line. Die Fähren der Reederei befördern inzwischen Elektroautos in großer Zahl. „Das liegt daran, dass in Norwegen Elektroautos wesentlich weiter verbreitet sind als in Deutschland“, so Hundertmark.

Probleme gab es auf den Color Line-Schiffen bisher noch nicht. Dennoch bekommen Elektroautos beim Transport besondere Stellplätze und dürfen an Bord auch nicht aufgeladen werden. Man habe die Autodecks außerdem mit speziellen Gasüberwachungsgeräten ausgestattet, die gefährliche Gase aus einem ,thermal runaway’ in Lithium-Ionen-Batterien frühzeitig erkennen“, so Hundertmark. Dieser Effekt tritt kurz vor einem Brand auf.

Auch bei der TT Line ist das Thema auf der Tagesordnung. „Angesichts der wachsenden Zahl an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, nehmen wir den täglichen Umgang mit diesen und die damit zusammenhängende Sicherheit an Bord sehr ernst“, so eine Sprecherin.

Gerade die TT Line gilt als Pionier beim Elektrowagen-Transport. Erst im Winter hatte die TT-Line eine ihrer Fähren für den Transport von Tesla-Neuwagen aus Belgien nach Schweden eingesetzt. Auch bei der Stena Line gab es bislang keine Probleme mit Elektroautos.

Wer sein Auto an Bord aufladen möchte, braucht ein Kabel der Reederei

Nach aktueller Studien- und der Forschungslage sei die Wahrscheinlichkeit eines Brandes eines Elektroautos gleich oder geringer als die eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor, so die Sprecherin. Wer an Bord sein Elektroauto laden möchte, darf das aber nur mit dem Ladekabel der Reederei und einer Einweisung tun.

Ähnlich wie bei der Color Line und auch bei der Stena Line wurden auch bei TT Line die Besatzungen speziell für die Brandbekämpfung auf den Autodecks geschult. Dazu gehört auch der Brand von Elektroautos.

Bei den Fähren hat es auch noch keinen Fall gegeben, bei denen ein Elektrofahrzeug eines Passagiers in Brand geriet. Das ist einer der Unterschiede zu den Autotransportern, bei denen meistens Fahrzeuge frisch ab Werk transportiert werden.

Die „Fremantle Highway“ kam direkt aus Bremerhaven. Sie hatte die Wesermündung am Mittwochabend gerade verlassen und die Reise nach Singapur angetreten.

KN