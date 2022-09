Feuer bei Geomar - der Tag danach / Neues vom THW Kiel

Auf dem Ostufer: Am Tag nach der Explosion bei Geomar in Kiel sind Brandermittler vor Ort, um den Hergang zu rekonstruieren. Auf dem Westufer: Der THW Kiel empfängt am Abend den norwegischen Meister Elverum Handball. Und im Netz: Der neue Podcast der Kieler Nachrichten. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.

Am Tag nach dem Brand ist Ruß an der Fassade des Neubaus des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung zu sehen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es war ein lauter Knall, der am Dienstagnachmittag die Anwohnerinnen und Anwohner des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung auf dem Ostufer in Kiel aufgeschreckt hat. In dem Neubau, der im Frühjahr 2023 bezogen werden soll, hat es eine Explosion im Dachstuhl des Gebäudes gegeben. Nach ersten Erkenntnissen ist sie durch Schweißarbeiten ausgelöst worden. Der Schaden an dem Geomar-Neubau liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Frank Behling fasst die Nachrichtenlage für Sie zusammen.

Worüber ich mich persönlich sehr freue, dass wir einen neuen Podcast am Start haben. Nach „Holstein eins zu ein“ und „Jung und unerhört“ ist nun die erste Folge von „THW hoch zwei“ erschienen. Einmal im Monat schnacken unsere Handball-Experten Merle Schaack und Tamo Schwarz über das, was beim THW Kiel Sache ist. Vor dem ersten Champions League Spiel gegen Elverum (18.45 Uhr / bei uns im Liveticker) werfen sie einen Blick in die Glaskugel und unterziehen den Rekordmeister einem Kadercheck.

Ohne zu viel verraten zu wollen: Kommende Woche Donnerstag wird es einen weiteren Podcast der Kieler Nachrichten geben. Seien Sie gespannt!

Noch eine Empfehlung meinerseits: Die Reportage meines Kollegen Dennis Betzholz ist besonders lesenswert. Er war für eine Stadtteilserie in Gaarden unterwegs. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise jenseits von Drogen, Dreck und Kriminalität!

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Der überarbeitete Corona-Impfstoff Comirnaty (BA.1) von BioNTech/Pfizer ist schon auf dem Markt. Demnächst folgt ein Impfstoff, der auf die aktuellen Corona-Varianten BA.4 und BA.5 angepasst ist. © Quelle: Sina Schuldt/dpa

Die EU hat zwei neue Impfstoffe gegen Corona zugelassen. Viele Bürgerinnen und Bürger stellt das vor Fragen: Welcher Impfstoff ist besser? Unter welchen Voraussetzungen brauche ich eine vierte Impfung? Und wann ist der beste Zeitpunkt für den zweiten Booster? Meine Kollegin Rieke Beckwermert hat bei Experten aus Schleswig-Holstein nachgefragt. Die Antworten finden Sie hier:

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.