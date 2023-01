﻿Feuer in Rendsburg: Angeklagter litt unter Ratten und mangelnder Zuwendung

B18. März 2022: Bis zu 120 Rettungskräfte waren im Einsatz, um das Feuer in der Fockbeker Chaussee in Rendsburg zu löschen. Jetzt steht ein Heimbewohner wegen Brandstiftung vor Gericht.

Kiel/Rendsburg. Mit dem Feuerzeug hatte der Bewohner eines sozialpsychiatrischen Heims der Diakonie in Rendsburg am 18. März 2022 in seinem Apartment eine Jacke angezündet. Schnell griffen die Flammen auf die anderen Räume über. Am Ende eines 19-stündigen Feuerwehreinsatzes lag das gesamte Gebäude an der Fockbeker Chaussee in Schutt und Asche. Neun Monate danach muss sich der ehemalige Bewohner in einem Prozess vor dem Kieler Landgericht verantworten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwölf Bewohner und eine Betreuerin konnten sich an jenem Vormittag rechtzeitig ins Freie retten. Laut Feuerwehr wurde eine Frau wegen leichter Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt. Bis zu 120 Rettungskräfte waren im Einsatz. Den Sachschaden schätzt die Staatsanwältin auf mindestens 150 000 Euro.

„Ich wollte auf keinen Fall, dass jemand zu Schaden kommt“

Die Täterschaft des Angeklagten steht außer Zweifel. Am Dienstag erneuerte der 55-Jährige sein Geständnis und bekundete Reue. Die Brandstiftung nennt er eine Kurzschlusshandlung. „Ich wollte auf keinen Fall, dass jemand anderes zu Schaden kommt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den großen, schlanken Mann mit den schulterlangen Haaren geht es in dem Sicherungsverfahren um die dauerhafte Unterbringung in der forensischen Psychiatrie. Der auffällig laut sprechende Vollbartträger wird in Hand- und Fußfesseln vorgeführt. Er bezeichnet sich selbst als manisch-depressiv. Er will damals versucht haben, sich durch Rauchgase das Leben zu nehmen.

Angeklagter: „Meine Depressionen hatten sich verschlimmert“

Wie der Beschuldigte einräumt, hatte er kurz zuvor seine ärztlich verschriebenen Medikamente eigenmächtig abgesetzt. „Meine Depressionen hatten sich verschlimmert.“ Das Feuer will er unter einem inneren Zwang gelegt haben. Vergeblich habe er den Druck durch positive Gedanken auszuschalten versucht.

Laut vorläufigem Gutachten handelte der ledige Mann im Zustand der Schuldunfähigkeit. Sollte das Gericht zu dem Schluss kommen, dass auch künftig eine Gefahr für die Allgemeinheit von ihm ausgeht, droht die Unterbringung. Verteidiger Dirk Petersen hofft auf mildere Mittel. Die Maßregel lasse sich auch auf Bewährung aussetzen.

Corona-Maßnahmen schränkten Kontakte im Heim stark ein

Zur Tatzeit sah sich der an notorischer Unruhe leidende Beschuldigte einer persönlichen Krise ausgesetzt, zu deren Eskalation auch äußere Umstände beitrugen. So hatten Corona-Schutzmaßnahmen den persönlichen Austausch im Heim stark eingeschränkt. „Zuletzt haben die Mitarbeiter überhaupt keine aufbauenden Einzelgespräche mehr gemacht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das hätte ich gebraucht“, sagt der Beschuldigte. Zumal die neue Heimleiterin ihn im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin überhaupt nicht verstanden habe. Auch außerhalb des Heims fühlte sich der Einzelgänger, der sich nicht impfen lassen wollte, ausgeschlossen: Eine Gruppe von Jugendlichen, die er gelegentlich traf, habe sich von ihm zurückgezogen.

Betreuerin: „Er war immer sehr aufgekratzt und aufgedreht“

Auch seine wichtigste Heimbetreuerin (65) spürte damals, dass es ihrem Schützling in den Tagen vor dem Brand schlecht ging. „Er war immer sehr aufgekratzt und aufgedreht.“ Einen bereits verabredeten Arztbesuch habe er kurzfristig abgesagt. „Und die Klinik“, sagt die Zeugin, „konnte ihn nicht aufnehmen“.

Für den anstrengenden Bewohner habe man sich früher schon vergeblich nach einer anderen Unterkunft umgesehen, berichtet die Betreuerin. „Wir versuchten eine gute Alternative für ihn zu finden.“ Aber auf keinen Fall hätte man ihn vor die Tür gesetzt.

Ratten unter dem Fußboden setzten dem Bewohner zu

Eine andere Mitarbeiterin bestätigt die Existenz von Ratten unter dem Fußboden, die dem zunehmend angespannten Bewohner sehr zugesetzt hätten. „Das hat ihn belastet und lange beschäftigt“, so die 53-Jährige. „Er hätte gerne mehr Aufmerksamkeit gehabt, aber das war einfach nicht möglich“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide Betreuerinnen berichten, der Bewohner habe gemutmaßt, man wolle ihn „mit Medikamenten vergiften“. Eine Aussage, die der 55-Jährige vehement bestreitet. Er wehrt sich gegen den Eindruck, er habe Stimmen gehört oder andere Symptome für eine Psychose gezeigt. Der Prozess wird fortgesetzt. Ein Urteil könnte Mitte Januar verkündet werden.