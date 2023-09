﻿Feuer in Trittauer Notunterkunft: Es war Brandstiftung

Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Bei dem Feuer in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Trittau geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ein Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

