Feuer zerstört Scheune auf Erlebnishof: Zeugen gesucht

Ein Feuer hat auf einem Erlebnishof in Horst im Kreis Steinburg eine Scheune vernichtet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Horst (dpa/lno). Der werde auf rund 75.000 Euro geschätzt, berichtete die Polizei am Dienstag. Mitarbeiter entdeckten das Feuer in der Scheune am Sonntag. Es sei ihnen noch gelungen, einige landwirtschaftliche Geräte sowie Tiere ins Freie zu bringen, sagte eine Polizeisprecherin. Große Heuvorräte seien jedoch verbrannt, die Scheue sei völlig zerstört worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum das Feuer ausbrach, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Da Brandstiftung nach Angaben der Polizei nicht auszuschließen ist, hoffen die Ermittler auch auf Hinweise von Besuchern unter der Telefonnummer 04821-6020.

© dpa-infocom, dpa:230221-99-681530/2