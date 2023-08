Feuerwehr gelingt Abkühlung des in Brand geratenen Silos

Kostenfrei bis 15:46 Uhr lesen

Shoppen und Kultur

Sechs Bühnen in der City Kiel: Was die Jazz-Nacht in der Altstadt zu bieten hat

In der Altstadt wird es wieder musikalisch: Am Sonnabend, 2. September, startet in Kiel zum 15. Mal die Jazz-Nacht. Sie wird vom Förderkreis Kieler Altstadt gemeinsam mit Gewerbetreibenden organisiert. Welche Bands auftreten und welche Angebote es an dem Abend neben der Musik noch gibt.