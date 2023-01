﻿Feuerwehr in Schleswig-Holstein verärgert: Land schafft 1400 neue Stellen, aber nicht eine für den Katastrophenschutz

Unwetter, Überflutungen, flächendeckender Stromausfall – der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein sieht das Land auf Katastrophen schlecht vorbereitet. Vor allem, weil Personal im zuständigen Innenministerium in Kiel fehlt. Das widerspricht.

Die Feuerwehren in Schleswig-Holstein fühlen sich beim Katastrophenschutz von der Landesregierung allein gelassen.

Kiel. Die Feuerwehren im Land schlagen Alarm: Schleswig-Holstein ist für den Katastrophenfall schlecht aufgestellt – und soll es offenbar vorerst auch bleiben. So lautet die Kritik von Landesbrandmeister Frank Homrich. Auslöser des Ärgers: Obwohl die schwarz-grüne Landesregierung mehr als 1400 neue Stellen schaffen will, bleibt im Brand- und Katastrophenschutzreferat des Innenministerium alles beim Alten. Dabei schaffe das Ressort schon jetzt seine Aufgaben nicht.

Mehr als die Hälfte der neuen Stellen, die im Haushaltsentwurf für 2023 stehen, sind für Lehrkräfte reserviert. Die Justiz wird mit rund 100 zusätzlichen Stellen verstärkt, die Polizei mit etwa 160. Die für die Feuerwehr zuständige Abteilung erhalte jedoch keine einzige, bemängelt Homrich. Das sei irritierend, da sie „seit Jahren bekanntermaßen personell chronisch unterbesetzt“ sei.

Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein: 15 Stellen im Kathastrophenschuzt notwendig

Mindestens 15 zusätzliche Planstellen seien nach Einschätzung des Landesfeuerwehrverbandes nötig. Während die Krisen zunehmen, werde der Katastrophenschutz vernachlässigt. Zwar seien in den vergangenen Jahren überfällige Investitionen in Fahrzeuge, Hochleistungspumpen oder Netzersatzanlagen getätigt worden. „Aber von der im Koalitionsvertrag der Landesregierung festgeschriebenen Stärkung der Behörden- und Führungsstruktur ist bis heute nichts zu merken“, wettert Homrich.

Aus Sicht des Landesbrandmeisters bleiben aufgrund der engen Personaldecke zu viele Aufgaben unerledigt. Das Land, so fordert er, müsse endlich Konzepte für die Vorgehensweise bei verschiedenen Szenarien erarbeiten, etwa für die Deichverteidigung bei Sturmfluten oder für einen mehrtägigen Ausfall der Stromversorgung. „Ein Blackout wäre der schlimmste Fall – und dafür fehlen Pläne“, warnt Homrich. Dies werde im Innenministerium nicht ernst genug genommen, etwa durch Personal, das sich damit auskenne.

Selbst für den alltäglichen Dienst der Feuerwehren fehlten Vorgaben. „So bleiben aktuell dringend notwendige Projekte im Fachreferat liegen, weil Mitarbeiter für andere Aufgaben im Rahmen der aktuellen Krisenbewältigung abgeordnet werden.“ Als Beispiel nennt der Landesbrandmeister den Dienstkleidererlass, der seit zwei Jahren nicht mehr auf dem aktuellen Stand sei.

Sütterlin-Waack will sich für weitere Stellen einsetzen

Was banal klingt, sei für die mehr als 1300 freiwilligen Wehren in Schleswig-Holstein jedoch enorm wichtig. Der Erlass regelt unter anderem, über welche Mindestausrüstung die Kameraden verfügen müssen und welche Normen dafür gelten. Ohne diese Vorgaben sei die Beschaffung schwierig.

Das Land Schleswig-Holstein weist darauf hin, dass durchaus vier Stellen geschaffen werden. Homrich widerspricht: „Diese neuen Mitarbeiter sind schon seit Anfang des Jahres da.“ Zudem handele es sich nicht um Fachleute. Laut Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) werde in Schleswig-Holstein weiter in den Katastrophenschutz investiert. „Das bedeutet auch, dass wir uns für weitere Stellen einsetzen werden“, so Sütterlin-Waack.

Das Innenministerium lässt die Kritik des Landesfeuerwehrverbandes nicht gelten, dass der Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein vernachlässigt werde. „Im Moment prüfen wir, welche neue Struktur für den Bevölkerungsschutz in Betracht kommt. Diese Arbeiten werden prioritär vorangetrieben und sollen in ein Konzept münden, das die Grundlage für etwaige weitere Bedarfe darstellen soll“, so Ministerin Sabine Sütterlin-Waack.

Ministerium räumt ein: Bearbeitungszeit im Referat ist länger als gewöhnlich

Ganz vom Tisch wischen will das Ministerium die Vorwürfe aber nicht. In dem Referat mit derzeit 21 Beschäftigten würde zwar nichts liegenbleiben. „Die Bearbeitungszeit in einigen Projekten ist aber – auch aufgrund der Priorisierung von derzeit vordringlichen Aufgaben – länger als gewöhnlich.“

Und: „Es ist sichergestellt, dass der Katastrophenschutzstab auf Landesebene innerhalb einer Stunde seine Arbeit vollumfänglich aufnehmen könnte. An der dreifachen Besetzung des Stabes wird aktuell gearbeitet.“ Diese Besetzung ist aus Sicht des Landesbrandmeisters notwendig, „damit der Katastrophenschutzstab mindestens 72 Stunden am Stück arbeitsfähig ist.“

Landesfeuerwehrverband: Es muss klar geregelt werden, wer wofür zuständig ist

Die Zusicherung überzeugt Homrich allerdings nicht. „Es nützt nichts, wenn ich Personal im Katastrophenschutzlager habe, dort aber niemand hinkommt, weil für den Blackout-Fall keine Pläne für die Beschaffung von Sprit für die Einsatzfahrzeuge gemacht wurden.“

Es müsse jetzt klar geregelt werden, was die Aufgaben der Ortsfeuerwehr, des Kreises und des Landes seien. „Die Bevölkerung vor allem in den Städten und den Speckgürteln ist nicht mehr resilient, da hilft sich niemand mehr selbst“, so Homrich. „Ich möchte vermeiden, dass der Wehrführer vor Ort angegangen wird, weil im Ernstfall nicht jedem sofort geholfen werden kann.“