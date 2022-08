Die Anschaffung neuer Fahrzeuge für die Feuerwehren wird durch die Probleme in den Lieferketten zu einem Lotteriespiel. Wann welches Fahrzeug lieferbar ist, lässt sich inzwischen nur schwer planen. Die Feuerwehren müssen dabei besonders den TÜV im Auge behalten.

Kiel. Die Feuerwehr Kronshagen hatte im Februar 2017 noch Glück im Unglück. Als durch den Brand in der Fahrzeughalle sechs Fahrzeuge zerstört wurden, gab es noch keine gestörten Lieferketten, keine Pandemie und keinen Krieg in der Ukraine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast in Rekordzeit konnte die Wehr Kronshagen wieder aufgebaut und neu ausgestattet werden. Von diesem Tempo können die Frauen und Männer der Feuerwehr Oldenburg in Ostholstein gerade nur träumen. Ein Brand im Gerätehaus beschädigte im September acht der 14 Fahrzeuge. Seitdem übernehmen Nachbarwehren Aufgaben für die Wehr mit.

„Die langen Wartezeiten sind für die Feuerwehren eine Herausforderung. Wenn dann noch so ein Ausfall wie in Oldenburg dazu kommt, wird es für die Wehren schnell zu einem großen Problem“, so Landesbrandmeister Frank Homrich.

Die Neubeschaffung der Fahrzeuge für Oldenburg ist zwar angelaufen, braucht aber Monate. Bei ähnlichen Fällen konnten die Wehren früher auf Lagerbestände von Serienfahrzeugen oder Vorführfahrzeugen zurückgreifen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Lagerware ist beim Hersteller Magirus die Ausnahme

Das ist aber Geschichte. „Unsere Produkte sind Spezialfahrzeuge, die sehr stark nach individuellen Kundenwünschen gefertigt werden, von daher ist Lagerware bei uns eher die Ausnahme“, so Magirus-Sprecher Julian Müller.

In den 16 Bundesländern in Deutschland gibt es 22167 Freiwillige Feuerwehren und 110 Berufsfeuerwehren mit über 80000 Fahrzeugen. Zwar sind viele Systeme und auch Ausrüstungen inzwischen einheitlich, dennoch gibt es von Bundesland zur Bundesland zum Teil gravierende Unterschiede bei der Zusammenstellung der Fahrzeuge.

Das fängt bei Tankinhalten für Löschwasser an und erstreckt sich in die technische Ausstattung oder der Allrad-Fähigkeit. Bei der einen Wehr steht die Wasserrettung ganz oben im Aufgabenprofil, bei der nächsten Wehr ist es der Waldbrand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besonders schwer trifft es die freiwilligen Wehren mit kleinen Fahrzeugbeständen. „Wenn dann nach 25 oder 30 Jahren ein Fahrzeug ersetzt werden muss, hat die Wehr oft auch das Problem, dass der TÜV kommt. Da kann man vielleicht noch einmal verlängern, danach ist dann aber schnell Schluss“, so Homrich.

Auch die Ausrüstung der Feuerwehren ist betroffen

Die Probleme der Lieferketten weitet sich inzwischen aus. „Es betrifft inzwischen aber auch Ausrüstung und Ersatzteile für die Fahrzeuge“, so Brandrat Markus Möse, Sachgebietsleiter Technik und Instandhaltungssteuerung bei der Kieler Feuerwehr.

Von der Kettensäge über Schläuche bis zu Pumpen reicht die Liste der Dinge, die in die Fahrzeuge gehören. Diese Dinge müssen auch vorgehalten und regelmäßig bestellt werden.

Bei den Fahrzeugen sind es dieselben Probleme wie bei anderen Lieferanten. „Das fängt bei Kabelbäumen für die kleineren Pkw an und reicht bis zu den ganzen Fahrgestellen“, so Möse. Allein bei Fahrgestellen gebe es Lieferzeiten von zehn bis 16 Monaten.

Die Berufsfeuerwehren haben dabei noch den Vorteil der eigenen Werkstätten. „Wir verfügen über gutes Personal, das kann viele Sachen auch selbst machen“, so Möse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verzögerungen haben Auswirkungen auf die Haushalte

Große Kopfschmerzen bekommen aber auch die Bürgermeister oder Kämmerer der Kommunen bei ihren Finanzplanungen. Die Preissteigerungen für die Fahrzeuge sind dabei nur ein Problem.

Für die Planung der Haushalte der Kommunen, die ja die Feuerwehr bestücken, bringen allein die Lieferverzögerungen schon finanzielle Probleme. „Wenn ich ein Fahrzeug bestelle, muss ja die Zusage für die Hausmittel vorliegen und es muss feststehen, wann diese Haushaltsmittel dann abfließen“, so Möse. Läuft die Lieferzeit aus dem Ruder, entstehen automatisch Probleme im Haushalt.

In der Industrie hat man das Problem erkannt. „Wir machen alles, um unsere Kunden zufriedenzustellen und Zusagen einzuhalten. Es sind aber in der Tat herausfordernde Zeiten“, so Julian Müller von Magirus aus Ulm.