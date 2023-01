﻿Fiebersaft geht nach Schleswig-Holstein statt in die Ukraine

Hoffnung für Eltern kranker Kinder in Schleswig-Holstein: Mit einer Sondergenehmigung kommen in Deutschland 90 000 Packungen von Fiebersaft auf den Markt, die für die Ukraine vorgesehen waren. Am Montag soll eine erste Lieferung in Schleswig-Holstein eintreffen. So reagiert die Branche.

Kiel. Diese Nachricht dürfte Eltern im Norden erleichtern: Es gibt Nachschub an Fiebersäften aus dem Ausland. Allerdings betrifft dies Packungen, die ausgerechnet für die Ukraine bestimmt waren. 90 000 Einheiten des Medikaments „Eudorlin (Ibuprofen)“ in „ukrainischer Aufmachung“ sollen auf den deutschen Markt kommen. Der Arzneimittel-Großhändler Max Jenne erwartet für Schleswig-Holstein eine erste Lieferung Anfang kommender Woche.

Erste Lieferung des Fiebersafts der Ukraine soll Montag in SH eintreffen

Hintergrund ist die bundesweit anhaltende Knappheit an Fiebersäften bei gleichzeitig hoher Nachfrage. Um die Apotheken von den Lieferengpässen kurzfristig zu entlasten, bringt die Berlin-Chemie AG besagte „Eudorlin“-Suspensionen zum Einnehmen in unterschiedlicher Wirkstoff-Dosierung auf den Markt. Diese Fiebersäfte, hieß es, seien vom regulären Lohnhersteller der Firma in Spanien für die Ukraine produziert worden.

Die Präparate sind demnach in Deutschland zugelassen. Mit Sondergenehmigung darf das Kontingent, befristet bis Ende März 2023, in den Verkehr gebracht werden. Die Anordnung diene der Sicherstellung der Versorgung kranker Kinder, teilte die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker mit. Die weitere Versorgung der Menschen in der Ukraine solle dadurch nicht gefährdet sein.

Zurückhaltung bei Apothekern und Großhandel in SH

Die Reaktionen in Schleswig-Holstein fallen zurückhaltend aus. „Wir sind uns der Problematik in Bezug auf die Ukraine sehr wohl bewusst“, sagt Lothar Jenne, Chef der Max Jenne Arzneimittel-Großhandlung KG in Kiel. „Gleichwohl können wir den Bedarf an Fiebersäften und die Weisungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte nicht ignorieren.“ Das Unternehmen habe nun entschieden, „dass wir die Ware, die wir nicht verkaufen können, an die Ukraine spenden werden“, so Lothar Jenne.

Die Logistik ist bereits angelaufen. „Wir sollen am Montag 2650 Packungen erhalten“, berichtet Jenne. Diese würden dann mit deutschen Beipackzetteln ausgestattet. Wie viele Packungen allerdings insgesamt in Schleswig-Holsteins Apotheken ankommen werden, sei kaum zu kalkulieren. Das Unternehmen beliefert auch andere Bundesländer. Zudem gebe es vier Mitbewerber. Rein rechnerisch stünden deutschlandweit fünf Packungen pro Apotheke zur Verfügung. „Bei der derzeitigen Knappheit wird das nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein“, meint Lothar Jenne. „Der Bedarf ist deutlich größer“.

Das sieht auch der Präsident der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, Dr. Kai Christiansen, so. Er betreibt zwei Apotheken im Kreis Schleswig-Flensburg – und kommt bislang „auf niedrigem Niveau“ zurecht. Bei den ukrainischen Chargen wolle er sich zurückhalten, „um den Menschen in der Ukraine keine Medikamente wegzunehmen“. Viele Apotheker würden sich ohnehin gegenseitig helfen. Zudem stellen seine Mitarbeiter jetzt wieder Fiebersaft und Fieberzäpfchen selbst her.

Fieberzäpfchen in englischer und französischer Aufmachung angekündigt

Doch auch bei den Engpässen mit Fieberzäpfchen deutet sich Entspannung an. Die Hamburger Firma Walter Ritter GmbH darf mit Sondergenehmigung bis Ende März das Präparat Paracetawal (125 und 250 mg) in englischer und französischer Aufmachung in Deutschland anbieten.