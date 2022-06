Fielmann-Prozess: Luxusartikel und Reisen für den Griff ins PR-Budget

Eine Luxus-Reise nach Nizza oder die Renovierung des Ferienhauses: Einen Millionen-Betrug zum Nachteil der Fielmann AG soll sich ein ehemaliger Mitarbeiter fürstlich bezahlt haben lassen. Im Gegenzug sollen Gelder aus dem PR-Budget des Unternehmens geflossen sein. Nun startete in Kiel der Prozess.

Kiel.Zum Auftakt des Fielmann-Prozesses am Dienstag in Kiel stand besonders eines im Fokus: Zahlen, Zahlen, Zahlen. Während der knapp dreistündigen Verlesung der Anklageschrift durch die Staatsanwaltschaft schwirrten die Geldbeträge nur so durch den Gerichtssaal und gaben einen Einblick in das Betrugssystem, das ein ehemaliger Fielmann-Mitarbeiter und fünf weitere Angeklagte zwischen 2012 und 2015 etabliert haben sollen. Die Staatsanwaltschaft summiert den Schaden zum Nachteil der Fielmann AG auf 6,5 Millionen Euro, zählt 1362 Betrugsfälle. Die Verteidiger halten die Summe für viel zu hoch.

Der heute 46-Jährige war im Tatzeitraum für die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens mitverantwortlich gewesen und hatte durch seine Funktion direkten Zugang zum PR-Budget der Fielmann AG. „Der Angeklagte hatte den Plan, das großzügige Budget für seinen Vorteil zu nutzen“, sagte Staatsanwalt Christopher Sievers in der Anklageverlesung. Und dieser Plan schien über Jahre aufzugehen.