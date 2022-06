﻿Finanzausschuss: 400 .000 Euro mehr für die Fraktionen im Kieler Landtag

Auf ein Neues, auf der Suche und ein Appell

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat vom Landtag ein klares Votum für eine zweite Amtszeit als Regierungschef bekommen. Jetzt geht es auf ein Neues darum, die ehrgeizigen Ziele aus den Koalitionsvertrag umzusetzen. Auf der Suche ist indes die Polizei in Kiel. Nach wen, erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“. Ebenso, was es mit dem Appell des UKSH auf sich hat.