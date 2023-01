Finanzielle Entlastung für Eltern, Überraschung bei Holstein Kiel und Gerüchte aus dem Stall

Das Land will Familien mit niedrigem und mittleren Einkommen entlasten - doch bis jetzt nutzen noch nicht viele das Angebot. Für eine Überraschung im Trainingslager sorgt Holstein Kiel. Und die Polizei räumt mit einem Gerücht auf. Diese und weitere Themen finden Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

bis Juli sollen mehr Eltern als bisher in den Genuss von Ermäßigungen bei Kita-Gebühren kommen. Doch die Information hat viele Familien mit mittleren und niedrigem Einkommen noch gar nicht erreicht. So kommt es, dass die neue Sozialstaffel bislang wenig genutzt wird. Wir erklären Ihnen, was es mit den Einkommensgrenzen für Ermäßigungen bei Kita-Beiträgen auf sich hat und was Sie zum Antrag wissen müssen.

Mein Kollege Niklas Heiden hat momentan den wohl schönsten Job. Er beobachtet unter der spanischen Sonne Holstein Kiel im Trainingslager. Und da tut sich so einiges. Neben Tim Schreiber ist ein weiterer Torwart mit von der Partie. Und das ist nicht Thomas Dähne, der verletzungsbedingt pausieren muss. Alle News aus Oliva Nova lesen Sie hier:

Am Wochenende tauchte in den sozialen Netzwerken ein Post auf, dass mehrere Pferde in Hartenholm gestohlen worden seien und andernorts Tiere mit kleinen Zöpfen „markiert“ würden. Das hat natürlich unser Interesse geweckt: Kann das sein? Wie viel Wahrheit steckt in der Behauptung? Am Sonntag war nicht viel aus der Polizei herauszubekommen. Mittlerweile wissen wir aber mehr:

Das Team Malizia von Boris Herrmann hat das erste Hafenrennen des Ocean Race 2023 gewonnen. © Quelle: Sailing Energy/The Ocean Race

Eine Woche vor dem Start zur Regatta um die Welt haben der Hamburger Boris Herrmann und sein Team Malizia das erste Hafenrennen im 14. Ocean Race gewonnen. Vor Alicante setzte sich die Crew unter deutscher Flagge mit viel Konzentration im Flautenpoker durch. Zum Artikel.

