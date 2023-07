﻿Wie die neue Abteilungsleiterin den Job und drei Kinder managt

Kiel. Anika Luch (42) erfüllt so gar nicht das Klischee einer Beamtin in der Landesverwaltung. „Ich brauche eine gewisse Grundanspannung, dann bin ich auf Temperatur“, sagt die neue Leiterin der Bau-Abteilung im Finanzministerium. Trotz Kinder hat sie immer Vollzeit gearbeitet. Und meistens sogar mehr.

Vor der Geburt ihres ersten Kindes, verzichtete die promovierte Juristin beispielsweise auf den Mutterschutz, und als das Baby da war, ließ sie es von ihrem Mann täglich zweimal zum Stillen in die Staatskanzlei bringen. Ihren zweiten Säugling stillte sie „neben Horst Seehofer während der Innenministerkonferenz“, die sie selbst organisiert hatte.

SPD warf der Grünen-Ministerin Frauenfeindlichkeit vor

Und nun, da ihr drittes Kind nicht mal zwei Jahre alt ist, hat sie in der Karriereleiter eine Stufe übersprungen und im Finanzministerium die Leitung der neuen Abteilung übernommen. Ein Posten, der so viel Einsatz erfordert, dass ihn Finanzministerin Monika Heinold trotz Kritik auf keinen Fall in Teilzeit besetzen wollte.

Die SPD hatte der Grünen-Ministerin vorgeworfen, die Stelle entgegen der Gleichstellungsvorschriften in Vollzeit auszuschreiben und damit Frauen nicht chancengerecht zu beteiligen.

Die neue Abteilung, um die es hier geht, nennt sich „staatlicher Hochbau und Beteiligungen“ und wurde dann, na klar, mit einer Frau in Vollzeit besetzt. Anika Luchs Aufgabe ist es, zusammen mit 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, rechtliche Klimaschutzanforderungen umzusetzen. „Es geht im Prinzip darum, mehr Schwung in die Bauverwaltung zu geben“, fasst sie zusammen.

Die Abteilung sei gebildet worden, um als Fachaufsicht über die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) „alle Prozesse zu durchleuchten, zu verschlanken, zu beschleunigen und natürlich auch die Landesliegenschaften mit Blick auf die Klimaschutzziele zu sanieren“. Keine leichte Führungsaufgabe. Zumal als Mutter von drei Kindern im Alter von eins, vier und neun.

Stellt sich die Frage: Wie will sie den Job mit der Familie vereinbaren? „Es steckt ein toller Papa dahinter, der seinen vollen Anteil an der Kindererziehung und am Haushalt leistet“, sagt sie und widerspricht sofort der Vermutung, ihr Mann sei Hausmann. Im Gegenteil: An ihrer Seite steht ein Jurist, der während der ersten Babypause habilitierte und aktuell als Wissenschaftler und als Geschäftsführer des Landkreistages arbeitet – ebenfalls in Vollzeit, ebenfalls mit vielen Abendterminen.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ohne Tagesmutter und Großeltern

„Alles Organisationssache“, meint Luch. Da sie und ihr Mann eh schon dabei waren, Prozesse zu strukturieren und zu planen, taten sie das im Privaten eben auch. Ziemlich effizient: „Ich habe in meinem Leben nur vier Monate Elternzeit genommen für alle drei Kinder.“ Immerhin konnte sie sich darüber hinaus noch freinehmen, indem sie ihr Überstundenkonto tilgte. Die Jobs, die sie hatte, seien sehr überstundenlastig gewesen, „immer Vollzeit plus x – teils 50 bis 60 Stunden“.

Zwar ist der älteste Sohn als Schulkind schon selbstständiger, aber die beiden Kleinen müssen zum Kindergarten gebracht und abgeholt werden. Wann genau welches Elternteil dran ist, diese Planung ist auch deshalb so wichtig, weil die Großeltern weit weg wohnen, weil es keine Tagesmutter gibt, und nur ab und zu eine Babysitterin einhütet.

Anika Luch: „Meine Kinder und mein Job sind meine Hobbys“

Zur Ruhe kommen die Eltern da selten, auch nachts nicht: Seit neun Jahren könne sie nicht mehr durchschlafen. „Aber ich habe mich dran gewöhnt.“ Anika Luch ist zwar klein („1,60 und manchmal auch nur 1,59 ein halb“), aber unermüdlich. Nur für Extra-Hobbys fehlen die Kapazitäten. „Ehrlicherweise treibe ich nie Sport. Meine Kinder und mein Job – das sind meine Hobbys. Ich brauch’ nicht mehr.“

Bei der Kielerin klingt das alles so easy, da wundert es nicht, dass sie sich beruflich gegenüber Männern nie benachteiligt fühlte. „Die Kinder waren für mich kein Hemmschuh.“ Auch an Durchsetzungskraft gegenüber männlichen Kollegen fehle es ihr nicht. Zwar ist die Finanzwelt eine Männerdomäne, aber in ihrer neuen Abteilung sei das Geschlechterverhältnis ziemlich ausgeglichen. Zu Hause hingegen, da ist sie mit ihrer Frauenpower allein. Alle drei Kinder sind Jungs.

Ihren Job jedenfalls will sie anders angehen, als die meisten Männer es tun würden. Eins ihrer obersten Ziele: „Ich will eine gute Chefin sein, will dass sich meine Kollegen hier wohlfühlen.“ Die erhöhte Motivation soll dann zu besseren Ergebnissen führen. Den Menschen eine gute berufliche Heimat zu geben, sei teils schwerer als die ohnehin schon komplexen und schwierigen Sachaufgaben, findet sie. „Es ist besonders schwierig, weil man gucken muss, was das für Menschen sind, was sie brauchen und was manchmal auch nicht.“ Diese Töne hört man in Zeiten des Fachkräftemangels häufiger. Vielen Chefs fehlt dazu aber die soziale Kompetenz. Anika Luch hat sie bestimmt.

