﻿Dörfer in SH wollen Städten mehr als 250 Millionen abknöpfen

Aus Sicht vieler Dörfer in Schleswig-Holstein erhalten die Städte zu viel Geld aus dem Kommunaltopf des Landes. Anfang Dezember verhandelt das Landesverfassungsgericht.

Schleswig/Kiel. Im Finanzstreit zwischen Dörfern und Städten in Schleswig-Holstein wird es ernst. In drei Wochen (2. Dezember) verhandelt das Landesverfassungsgericht in Schleswig darüber, ob kleine Gemeinden wie Molfsee oder Schwedeneck zu Lasten von Zentral-Orten wie Kiel, Bad Segeberg oder Preetz mehr Geld aus dem Kommunaltopf des Landes erhalten.

„Das FAG (Finanzausgleichsgesetz) ist verfassungswidrig“, meint der Direktor des Amtes Schlei-Ostsee, Gunnar Bock. Er koordiniert die Klageaktion von 101 Gemeinden, darunter Noer, Strande, Osterrönfeld und Schierensee. Die Landesregierung hält das FAG, auf das sich Regierungschef Daniel Günther (CDU) mit den Spitzenverbänden der Kommunen 2020 geeinigt hatte, für rechtmäßig. Der Finanzausgleich sei mit neuen finanzwissenschaftlichen Methoden und einer nie dagewesen Datenbreite an den tatsächlichen Bedarfen von Land und Kommunen ausgerichtet, meint Innen-Staatssekretär Jörg Sibbel.

Dörfer halten Sonderzuweisungen an Städte für verfassungswidrig

Darum geht es: Das Land verteilt aus dem FAG-Topf jährlich rund zwei Milliarden Euro (18,18 Prozent der Landes-Steuereinnahmen) in einem komplizierten System an die mehr als 1100 Städte, Kreise und Gemeinden in Schleswig-Holstein. Aktueller Streitpunkt ist eine Sonderbehandlung von gut 130 zentralen Orten. Sie erhalten mehr als 250 Millionen Euro aus dem FAG-Topf für übergemeindliche Aufgaben.

Diese Sonderzuweisung für Städte verstößt aus Sicht der Dörfer gegen die Landesverfassung, weil das Land laut Bock „erstens das zentralörtliche System aus dem Planungsrecht sachfremd für das FAG nutzt und zweitens den zentralen Orten wie Kiel viel Geld für nicht klar definierte Aufgaben und ohne Bedarfsermittlung zur Verfügung stellt.“ Bock weist zudem darauf hin, dass auch viele kleine Gemeinden überörtliche Aufgaben erfüllen, Kitas und Schulen betreiben und etwa über die Kreisumlage Kliniken mitfinanzieren.

Entscheidung vor der Kommunalwahl

Bock geht davon aus, dass das Verfassungsgericht noch vor der Kommunalwahl im Mai entscheidet. Sollten sich die Dörfer durchsetzen, würde die Sonderzuweisung für Städte im allgemeinen FAG-Topf verbleiben und damit auch den Dörfern zugutekommen. Zuletzt hatte das Gericht 2017 eine große FAG-Reform der damals SPD-geführten Regierung gekippt. Damals hatten auch die Dörfer profitiert. Auf Hinweis des Gerichts wurden neben den Zuwendungen für Zentral-Orte Extra-Mittel für Flächenlasten bereitgestellt. Nutznießer waren insbesondere Gemeinden mit wenigen Einwohnern in ländlichen Räumen, also Dörfer.

Von Ulf Christen