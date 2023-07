﻿Fischsterben in der Lippingau: Kreis Schleswig-Flensburg erstattet Anzeige

Kiel/Gelting. Nach dem massiven Fischsterben in der Lippingau nahe der Geltinger Bucht hat der Kreis Schleswig-Flensburg Anzeige gegen Unbekannt bei der Umweltpolizei erstattet. Das teilte Kreis-Sprecherin Martina Potztal am Donnerstag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mitte Juli waren in der Lippingau, die in die Ostsee mündet, Meerforellen, Aale, Stichlinge und andere Fische verendet. Der Kreis Schleswig-Flensburg nennt als Ursache eine „stoßweise Einleitung von stark verunreinigtem Wasser“. Durch die „Schmutzwasserwelle“ sei der Sauerstoffgehalt auf null gesunken. Bilder vom Fischsterben in der Lippingau zeigten tote Tiere vor schaumig-brauner Brühe.

Seit dem Fischsterben in der Lippingau, das auch den Landessportfischerverband Schleswig-Holstein (LSFV) alarmierte, sucht die Untere Wasserbehörde des Kreises Schleswig-Flensburg nach Verursachern – „bisher ohne Ergebnis“, so Sprecherin Potztal weiter.

Nach Fischsterben in der Lippingau: Das unternahm der Kreis Schleswig-Flensburg

Der Kreis Schleswig-Flensburg wolle der Umweltpolizei eine Dokumentation seiner Untersuchungen übergeben, hieß es. Demnach gab es im Bereich der Boltofter Au eine Begehung der Gewässer. Landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe im Einzugsgebiet seien überprüft worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein konkreter Verdacht hatte sich für den Leiter des Sachgebietes Wasserwirtschaft beim Kreis, Holger Steen, nach seinen Angaben zuletzt nicht erhärtet. Für Sprecherin Potztal stand am Donnerstag fest: „Ob eine Straftat vorliegt und ob weitere polizeiliche Ermittlungen erfolgen, entscheidet die Umweltpolizei.“

Der Kreis Schleswig-Flensburg zieht nun in Betracht, nach dem Fischsterben in der Lippingau dort und in der Boltofter Au ein „engmaschiges Monitoring“ einzusetzen. Das schließt laut Potztal die Entnahme von Wasserproben und die Überwachung etwa des Sauerstoff- und Salzgehalts ein.

Lesen Sie auch

Der LSFV kündigte an, den Kreis beim Monitoring unterstützen zu wollen. Gleichzeitig äußerte Sprecher Johannes Radtke Kritik: „Wäre konsequenter reagiert worden, dann hätten wir bessere Chancen gehabt, den Verursacher festzustellen.“ Zum Zeitpunkt der Überprüfung war die Einleitung des verschmutzten Wassers, das zum Fischsterben in der Lippingau geführt hatte, abgeklungen. Die Behörde sei personell „schwach aufgestellt“, so Radtke. Das müsse sich ändern.

KN