﻿Flaute bei Balkonkraftwerken in SH: Nicht mal die Hälfte der Fördermittel abgerufen

Kiel. Nach einem Run auf Balkonkraftwerke in Schleswig-Holstein ist die Nachfrage erlahmt. Das geht aus Zahlen des Umweltministeriums hervor. Demnach sind drei Wochen nach dem Start der jüngsten Förder-Kampagne weit mehr als die Hälfte der Landesmittel noch nicht abgerufen.

SH hat Nase vorn

Die Zurückhaltung dürfte auch daran liegen, dass sich viele Schleswig-Holsteiner bereits eine steckerfertige PV-Anlage zugelegt haben. Laut Verkaufszahlen des großen Herstellers priwatt (Leipzig) hat Schleswig-Holstein sogar die höchste Dichte an Balkonkraftwerken in Deutschland. Demnach wurden im echten Norden binnen eines Jahres 68 Anlagen je 100 000 Einwohner verkauft. In Niedersachsen waren es nur 60. Am Ende der Tabelle stehen wegen der vergleichsweise geringen Zahl an Ein- und Zweifamilienhäusern Bremen (29), Hamburg (27) und Berlin (21).

Ministerium nimmt weiter Anträge an

„In puncto Balkonkraftwerksdichte ist der echte Norden Spitzenreiter“, jubelt Umwelt-Staatssekretär Joschka Knuth (Grüne). Die Zahlen des Ministeriums zeigen zugleich, dass der Markt für kleine PV-Anlagen in Schleswig-Holstein weitgehend gesättigt ist. Seit Ende August gingen in Kiel 3897 Anträge auf Förderung (bis 200 Euro) eines Balkonkraftwerks (bis 600 Watt) ein. Ausgelegt ist das Programm für 10 000 Anlagen. Laut Ministerium werden deshalb weiter Anträge angenommen.

Viel Geld für wenig Strom

Knuth rührt derweil die Werbetrommel. „Balkonkraftwerke sind das ideale Einstiegstool für den Klimaschutz zu Hause.“ Die Anlagen seien einfach zu bedienen und machten sich schnell positiv im Geldbeutel bemerkbar. Der Beitrag der Anlagen zur Energiewende ist jedoch begrenzt. Im laufenden Jahr zahlte das Land aus Krediten rund 1,3 Millionen Euro, damit etwa 6500 Anlagen (Gesamtleistung 3,9 Megawatt) weniger Strom liefern als eine große Windkraftanlage.

