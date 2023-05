﻿Großbrand in Flensburg: Bis zu 25 Verletzte

In Flensburg gab es einen Großbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Berufsfeuerwehr sowie mehrere freiwillige Feuerwehren sind im Einsatz. Angeblich gibt es auch zwei Todesopfer.

Flensburg. In Flensburg ist am Donnerstag ein großes Feuer ausgebrochen. Ein Sprecher der Regionalleitstelle konnte am frühen Abend nur bestätigen, dass es sich um einen Einsatz in der Harrisleer Straße handelt. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord auf seiner Internetseite berichtet, dass dort der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen stehe. Nach ersten Angaben der Polizei befanden sich noch Menschen im Gebäude. Bis zu 25 Personen seien verletzt. Offenbar gibt es auch Todesopfer. Mehr dazu in Kürze