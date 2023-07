Flensburger Gericht warnt vor Betrugsmasche

Flensburg (dpa/lno). Das Amtsgericht Flensburg hat vor einer Betrugsmasche mit gefälschten Rechnungen gewarnt. «Es häufen sich offenbar Fälle, in denen mutmaßliche Betrüger versuchen, Firmen, die eine Handelsregistereintragung erhalten haben, mit gefälschten Rechnungen zu einer Gebührenzahlung zu bewegen», berichtete ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Diese Rechnungen würden den Eindruck erwecken, sie würden vom Amtsgericht Flensburg stammen. Das sei aber nicht der Fall.

Als angeblicher Absender wurde in den Schreiben eine «Zentrale Zahlstelle» in Frankfurt am Main angegeben. Die in den Schreiben angegebenen Bankverbindungen wechseln. Das Amtsgericht riet, im Zweifel nicht zu zahlen. Wer über die Berechtigung einer Rechnung im Zweifel ist, sollte beim Amtsgericht Flensburg nachfragen.

