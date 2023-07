﻿Fliegen mit Wasserstoff: Flughafen Lübeck will Vorreiter werden

Kostenfrei bis 16:00 Uhr lesen

Seehafen Kiel

Es gibt eine Kreuzfahrtreederei, die ist in Kiel in Sachen Tradition unschlagbar. Bei der Holland America Line reicht sie bis 1895 zurück. Zur Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals kam damals die „Rotterdam“ nach Kiel. Am Dienstag wurde an Bord der neuen „Nieuw Statendam“ in Kiel gefeiert.