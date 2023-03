Fliegerbombe in Hemmingstedt bei Itzehoe gefunden

Konzert für Kinder in Kiel Konzert für Kinder in Kiel

In den Dino- und Drachenkostümen stecken gestandene Profimusiker, im Publikum stehen Kinder. Die Band Heavysaurus, die Sonntag ein Konzert in der Kieler Pumpe gibt, rockt kindgerecht – Uhrzeit, Texte, Lautstärke. Gitarrist Christof Leim alias Drache Riffi Raffi erzählt, was ihn an der Sache reizt.