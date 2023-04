Termine: Flohmarkt in Kiel und Umgebung – Trödeln, Stöbern, Feilschen

Kiel. Wann finden wieder Flohmärkte in Kiel und der Region statt? Am Wochenende, denn es ist Flohmarkt-Zeit in Schleswig-Holstein. Wo im April und Mai am Sonnabend und Sonntag in der Kieler Innenstadt, bei Familia, Citti-Park und Co. Händlerinnen und Händler sowie Privatpersonen ihre Stände aufbauen und Ware zum Feilschen anbieten, erfahren Sie hier in der Übersicht für die Flohmarkt-Termine im April und Mai 2023 in Kiel, dem Umland und Schleswig-Holstein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flohmärkte am Sonnabend, 29. April 2023, in Schleswig-Holstein

Hier finden Flohmärkte heute, am Sonnabend, 29. April, statt:

Levensau: Kleiderbörse für Erwachsene (Levensau 1), von 10 bis 13 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flohmärkte am Sonntag, 30. April 2023, in Schleswig-Holstein

Hier finden Flohmärkte heute, am Sonntag, 30. April, statt:

Gettorf: Flohmarkt in der Fußgängerzone, von 8 bis 16 Uhr

Kiel: Floh- und Kleidermarkt im Prinz Willy (Lutherstraße 9), von 15 bis 19 Uhr

Malente: Flohmarkt auf dem Sportplatz Ringstraße, von 10 bis 16 Uhr

Strande: Surf- und Wassersport-Flohmarkt beim Surf Club Kiel (Bülker Weg 55), von 10 bis 15 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flohmärkte am Montag, 1. Mai 2023, in Schleswig-Holstein

Hier finden Flohmärkte heute, am Montag, 1. Mai, statt:

Laboe: Frühlings-Flohmarkt (Reventloustraße 33), von 8 bis 16 Uhr

Neumünster: Flohmarkt auf dem Holstenhallen-Außengelände (Justs-von-Liebig-Straße 2), von 6 bis 15 Uhr

Preetz: Flohmarkt in der Innenstadt (Markt), von 7 bis 17 Uhr

Rendsburg: Flohmarkt auf dem Hagebau-Gelände (Friedrichstädter Straße 1-7), von 8 bis 15 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flohmärkte am Sonnabend, 6. Mai 2023, in Schleswig-Holstein

Kiel: Schul-Flohmarkt in der Christlichen Schule (Diesterwegstraße 20), 14 bis 17 Uhr

Flohmärkte am Sonntag, 7. Mai 2023, in Schleswig-Holstein

Bad Bramstedt: Famila-Flohmarkt (Lohstücker Weg 16), von 8 bis 16 Uhr

Kiel: Famila-Flohmarkt in der Wik (Prunz-Heinrich-Straße 20), von 6 bis 16 Uhr

Kiel: Flohmarkt in der Innenstadt, von 8 bis 16 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neumünster: Flohmarkt am Gewerbepark (Gadelander Straße 172), von 8 bis 15 Uhr

Plön: Straßenflohmarkt in der Friedrichstraße, von 9 bis 15 Uhr

Flohmärkte am Sonnabend, 13. Mai 2023, in Schleswig-Holstein

Eckernförde: Floh- und Trödelmarkt am Hafen (Schiffbrücke), von 6 bis 17 Uhr

Kiel: Flohmarkt „Rund ums Kind“ beim Haus der Familie (Lornsenstraße 14), von 12 bis 17 Uhr

Plön: Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 8 bis 15 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flohmärkte am Sonntag, 14. Mai 2023, in Schleswig-Holstein

Henstedt-Ulzburg: Flohmarkt aus dem Marktkauf-Gelände (Gutenbergstraße 7), von 6 bis 15 Uhr

Kiel: Flohmarkt bei Kaufland in Mettenhof (Skandinaviendamm 299), von 6 bis 16 Uhr

Kiel: Flohmarkt auf dem Ikea-Gelände (Westring 1), von 8.30 bis 16 Uhr

Altenholz: Straßenflohmarkt im Ortsteil Altenholz Stift (24161) von 11 bis 16 Uhr.

Kleinmeinsdorf: Garagen-Flohmarkt in Kleinmeinsdorf, von 9 bis 13 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Norderstedt: Flohmarkt beim Obi-Baumarkt (Niendorfer Straße 85), von 6 bis 17 Uhr

Osterrönfeld: Floh- und Trödelarkt auf dem Norla-Gelände (Zum Hafen), von 9 bis 16 Uhr

Flohmärkte an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 18. Mai 2023, in Schleswig-Holstein

Rendsburg: Flohmarkt auf dem Famila-Gelände am Kreishafen (Kreishafenstraße 4-6), von 8 bis 16 Uhr

Rendsburg: Flohmarkt am Obereiderhafen (Eisenbahnstraße 15), von 8 bis 16 Uhr

Schönberg: Flohmarkt in der Fußgängerzone (Knüll), von 8 bis 16 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schwentinental: Flohmarkt auf dem Real-Gelände in Raisdorf (Mergenthalerstraße 13), von 7 bis 16 Uhr

Flohmärkte am Sonntag, 21. Mai 2023, in Schleswig-Holstein

Gettorf: Flohmarkt in der Fußgängerzone (Eichstraße), von 8 bis 16 Uhr

Kaltenkirchen: Flohmarkt auf dem Festplatz neben der Holsten-Therme (Im Grunde 2b), von 7 bis 16 Uhr

Kiel: Flohmarkt für Kindersachen und Spielzeug in der Innenstadt, von 8 bis 16 Uhr

Kiel: Flohmarkt bei Famila in Neu Meimersdorf (Grot Steenbusch 35), von 8.30 bis 16 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Norderstedt: Flohmarkt auf dem Famila-Gelände (Stormarnstraße 33), von 6 bis 15 Uhr

Nortorf: Floh- und Trödelmarkt auf dem Gelände von Hagebau (Ladestraße 2), von 8 bis 15 Uhr

Nortorf: Schallplattenbörse und einem Schallplattenflohmarkt beim Deutschen Schallplattenmuseum (Niedernstraße 7b), von 10 bis 17 Uhr

Flohmärkte am Sonntag, 28. Mai 2023, in Schleswig-Holstein

Kiel: Flohmarkt beim Toom-Baumarkt (Rendsburger Landstraße 225), von 8 bis 15 Uhr

Neumünster: Pfingst-Flohmarkt auf dem Holstenhallen-Außengelände (Justus-von-Liebig-Straße 2), von 6 bis 15 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nützen: Flohmarkt auf dem Gelände von Brockmann Recycling (Heinrich-Brockmann-Straße 1), 8 bis 17 Uhr

Rendsburg: Sommer-Flohmarkt auf dem Willy-Brandt-Platz, von 9 bis 16 Uhr

Flohmärkte am Pfingstmontag, 29. Mai 2023, in Schleswig-Holstein

Neumünster: Pfingst-Flohmarkt auf dem Holstenhallen-Außengelände (Justus-von-Liebig-Straße 2), von 6 bis 15 Uhr

Schönberg: Pfingst-Flohmarkt an der Seebrücke (Promenade), von 8 bis 16 Uhr

Flohmarkt melden: Fehlt eine Veranstaltung in unserer Übersicht?

Vermissen Sie einen Flohmarkt in dieser Übersicht? Dann schreiben Sie uns eine Mail an onliner@kieler-nachrichten.de – wir ergänzen ihn dann in unserer Auflistung der Flohmärkte in Kiel und Umgebung. Gerne können Sie uns auf diesem Weg auch weitere Flohmarkt-Termine für Schleswig-Holstein melden.