﻿Ausreisepflicht von Flüchtlingen: Landesunterkunft für Rückkehr wird kaum benutzt

Sommer in Schleswig-Holstein

Nach dem verregneten Juli und dem noch verhaltenen August war am Sonntag das Strandwetter in Schleswig-Holstein zurück. In Strande und am Falckensteiner Strand in Kiel freuten sich Urlauber und Einheimische. Für Strandkorbverleiher und Gastronomen war es eine durchwachsene Sommersaison.