Flüchtlingssituation in SH, grünes Licht für Stadiongesellschaft

nach dem Brandbrief der Kommunen an Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) und dem Plan, weitere Flüchtlingsaufnahmen in Schleswig-Holstein zu eröffnen, debattiert das Parlament heute über die geplante Ausweisung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten. Anfang vergangener Woche hatten CDU und Grüne ihren Streit bei der Frage beigelegt. Die Koalition verständigte sich damit doch auf eine Zustimmung zu einem entsprechenden Gesetz im Bundesrat.

Doch selbst eine Einigung in dem Punkt entschärft die Flüchtlingssituation in den Gemeinden nicht. Denn nun - so ein Plan des Landes - sollen auch ausreisepflichtige Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt werden. Mein Kollege Christian Hiersemenzel hat viele Fragen aufgeworfen und Antworten bekommen.

In der Ratsversammlung Kiel wurde am Donnerstagabend eine wichtige Weiche für den Um- und Neubau des Holstein-Stadions in Kiel gestellt: Der Gründung einer städtischen Stadiongesellschaft wurde zugestimmt. Somit könnte 2024 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Kristian Blasel berichtet.

Geschichten rund um den Wilhelmplatz in Kiel liefern wir regelmäßig. Selten aber polarisieren sie in dem Maße, wie der Vorschlag der Grünen, den Platz umzubenennen. Ein emotionales Thema mit für und wider. Wir haben deshalb eine Umfrage auf KN-online.de gestartet mit der Fragestellung, wozu Sie tendieren. An die 2000 Personen haben binnen weniger Stunden daran teilgenommen. Was unstrittig ist: Zum Wochenstart ist parken auf dem Willi tabu... Der nächste Jahrmarkt steht an!

Apropos Veranstaltungen: An diesem Wochenende können Sie wieder einiges in der Region erleben. Wir haben Tipps und Termine für Sie gesammelt.

Erstmals im Trikot des THW Kiel auf der Platte: Samir Bellahcene, hier im Bild nach einer Parade. © Quelle: IMAGO/Eibner

Der THW Kiel behält eine weiße Weste in der Champions League. Am Donnerstag besiegten die Zebras Pick Szeged mit 35:32. Niclas Ekberg war mit sieben Treffern der beste Werfer der Kieler, die zudem zwei Comebacks und ein Debüt bejubeln durften. Zum Artikel.

