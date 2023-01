Flüssiges Gas, streikende Briefträger und eine Idee aus Kiel

Das erste Schiff mit Flüssiggas macht in Brunsbüttel fest. Ein Warnstreik lähmt die Post vor dem Wochenende. Und ein überraschendes Angebot aus Kiel könnte den angeschlagenen Imland-Kliniken eine echte Zukunftsperspektive eröffnen. Mehr dazu lesen Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

das ging schnell. Kein Jahr ist es her, dass CDU und Grüne in der Frage eines LNG-Terminals in Brunsbüttel über Kreuz lagen. Zu schmutzig die Förderung, zu belastend für das Klima - die Basis der Öko-Partei sperrte sich komplett gegen die Vorstellung, dass Schleswig-Holstein eine Anlage für den Import von Flüssiggas baut. Der Krieg gegen die Ukraine, das Nein zu russischem Gas und eine nach wie vor drohende Energiekrise haben alles geändert. Als heute morgen in Brunsbüttel das erste LNG-Schiff festmachte, das zugleich als schwimmendes Terminal genutzt werden kann, war nicht nur Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zur Begrüßung nach Dithmarschen geeilt. Auch die Grünen waren mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und dem schleswig-holsteinischen Umweltminister Tobias Goldschmidt gut vertreten. Für uns war mein Kollege Frank Behling dabei.

Wenn der Postmann zweimal klingelt, haben Sie heute Glück gehabt. Denn im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bundespost hat die Gewerkschaft Verdi zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt und verweist auf die Milliardengewinne des Konzerns. Briefe und Pakete könnten also liegen bleiben. Pech für alle, die vor dem Wochenende noch eine Sendung erwartet hatten. Auch in den kommenden Tagen ist mit Einschränkungen zu rechnen.

Die Nachricht des Tages für die Menschen in der Region rund um Kiel, Rendsburg und Eckernförde konnten Sie heute exklusiv bei uns lesen. Im Tauziehen um die Zukunft der Imland-Kliniken, die sich mitten in einem Insolvenzverfahren befinden, hat die Kieler Verwaltungsspitze ein überraschendes Angebot auf den Tisch gelegt. Der Vorschlag läuft im Kern darauf hinaus, dass das Städtische Krankenhaus Kiel und die angeschlagenen Imland-Kliniken künftig unter einem Dach vereint werden. Eine solche Fusion hätte den Charme, dass es viele Gewinner geben könnte. Das Städtische Krankenhaus, das mit den Kliniken bereits seit Jahren im sogenannten 6k-Verbund zusammenarbeitet, würde an Gewicht und Bedeutung gewinnen. Und die Imland-Kliniken hätten wieder eine Perspektive und entgingen einer drohenden Privatisierung mit ungewissem Ausgang. Die ersten Reaktionen sind vielversprechend.

Carolin Gorniak führt die Waldziegen Golo und Gimli in den Transporthänger. Die Arche Warder zeigt sie auf der Grünen Woche in Berlin. © Quelle: Beate König

Die Arche Warder ist Botschafter für Schleswig-Holstein auf der Grünen Woche. Poitou-Esel und Girgentana-Ziegen gehören zur Delegation. In Berlin sind sie in einer Tierhalle und bei Tierschauen zu sehen.

