﻿Drastischer Anstieg: LNG-Terminals kosten fast 10 Milliarden Euro

Ursprünglich waren im Mai 2022 nur 3 Milliarden eingeplant worden. Niedersachsens Energieminister Christian Meyer (Grüne) sieht die Kostensteigerung mit Sorge, will aber an den bisherigen Projekten festhalten.

Das Spezialschiff „Höegh Esperanza“ liegt während der Eröffnung des LNG-Terminals in Wilhelmshaven vor Anker.

Hannover. Der Bau von Flüssiggasterminals in Deutschland wird offenbar dreimal so teuer wie im vergangenen Jahr geplant. Nach Informationen dieser Zeitung liegen die Kostenschätzungen des Bundes jetzt bei 9,7 Milliarden Euro für fünf sogenannte LNG-Terminals in Norddeutschland. Ursprünglich waren im Mai 2022 nur 3 Milliarden eingeplant worden. Als Grund für den Kostenanstieg werden aus der Landespolitik unter anderem höhere Forderungen der Betreiber genannt.

„Wir sehen die Kostensteigerungen mit Sorge“, sagte Niedersachsens Energieminister Christian Meyer (Grüne) dieser Zeitung. Die vier im Betrieb oder Bau befindlichen Terminals in Wilhelmshaven, Stade und Brunsbüttel halte er aber nach wie vor für „notwendig und richtig“. Meyer sprach sich gegen den geplanten Standort auf Rügen aus. „Ein Weiterer ist nicht notwendig.“ Die Gasspeicher seien auch für den kommenden Winter voll genug.

Grüne gegen LNG-Terminal in Rügen

„Wir wollen keine Schnellschüsse machen und übereilt Fakten schaffen“, sagte der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler (Grüne) über den Standort Rügen. Dafür sei eine umfassende Prüfung notwendig. Kindler forderte eine Begrenzung der Kosten und einen schnelleren Umstieg auf grüne Gasterminals. „Jeder Euro für LNG-Projekte fehlt am Ende bei Wärmepumpen, der Gebäudesanierung oder grünen Wasserstoffprojekten in der Industrie, womit wir nachhaltig Gas sparen können.“

Nach Angaben aus dem Haushaltausschuss des Bundestages wurden für die Standorte bisher Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von insgesamt rund 8,2 Milliarden Euro bereitgestellt. Weitere rund 1,52 Milliarden Euro sind demnach im Bundeshaushalt 2023 für die Charter und den Betrieb eines möglichen weiteren LNG-Terminals veranschlagt.

Bund trägt Kosten

Bund und Land sprechen von einem zentralen Baustein für die Sicherung der Energieversorgung im kommenden Winter. Die Kosten für den Bau der Terminals, die das flüssige Erdgas wieder gasförmig machen, und die Charter der LNG-Tankschiffe, trägt der Bund.

Der Haushaltausschuss hat die Bundesregierung zudem aufgefordert, die geplante Einleitung von mit Bioziden behandelten Abwässern am Standort Wilhelmshaven durch eine Umrüstung des Terminalschiffs zu unterbinden. „Der LNG-Infrastrukturbau, der wegen der Klimakrise nur eine kurze Notfallmaßnahme sein darf, darf nicht auf Kosten des Naturschutzes gehen“, sagte Kindler.

Ultraschall gegen Algen

Meyer begrüßte, dass seitens der Betreiber des LNG-Terminals in Wilhelmshaven Ultraschalltechnik als Alternative zu den Bioziden geprüft wird, um Algen fernzuhalten. „Mein Ziel für die Umwelt ist es, schnellstmöglich auch hier eine Beendigung der Einleitung von Chlor zu erreichen.“ Der Bund müsse auch hier etwaige Mehrkosten übernehmen.