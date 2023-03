﻿Neues Flugziel: Im September geht es von Lübeck auf die Kanaren

Letztes Gruppenspiel: THW Kiel trifft in Champions League auf Elverum Håndball

In der Handball-Champions-League ist der THW Kiel im letzten Gruppenspiel bei Elverum Håndball zu Gast. Können sich die Zebars in Norwegen durchsetzen? Verfolgen Sie die Partie am Mittwoch ab 18.45 Uhr hier im Liveticker!