﻿500 Euro für fünf Tage Ausland: Was darf eine Klassenfahrt kosten?

Kiel. 500 Euro für eine fünftägige Klassenfahrt? Und dann auch noch mit dem Flugzeug? An vielen Schulen in Schleswig-Holstein wird derzeit kontrovers über Kosten und Nachhaltigkeit diskutiert – zum Beispiel an der Gemeinschaftsschule Hassee in Kiel: Dort bereiten sich Schülerinnen und Schüler des zwölften Jahrgangs auf ihre bevorstehende, voraussichtlich 300 Euro teure Studienreise mit dem Bus nach Amsterdam vor – das italienische Neapel hatte man als Alternative aufgrund deutlich höherer Kosten und der Anreise mit dem Flugzeug verworfen. Für 2024 planen Mitschüler allerdings ihre Studienreise nach Thessaloniki in Griechenland.

„Bei uns ploppt frisch eine Diskussion auf“, bestätigt Schulleiter Markus Schier. „Der Zug ist ökologisch garantiert günstiger als das Flugzeug. Allerdings haben wir für solche Reisen nur fünf Tage zur Verfügung.“ Die Lateinklasse sei bisher gern nach Rom geflogen. „Im Moment überlegt man, ob es nicht auch in Trier möglich ist, auf den Spuren der alten Römer zu wandeln.“

Ökologie und Klimawandel spielen für Schüler eine Rolle – und doch bleibt das Fernweh

Wer sich mit Zwölftklässlern unterhält, kommt schnell auf Ökologie und Klimawandel zu sprechen. Die Gemeinschaftsschule Hassee habe sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit verschrieben, da lasse sich eine Flugreise nach Thessaloniki nur schwer rechtfertigen. Die Juni-Reise nach Amsterdam werde garantiert spannend: mit einem Besuch im Anne-Frank-Haus und dem Van-Gogh-Museum, mit einer Grachtenfahrt, einem Strandtag an der niederländischen Nordsee und, das liegt auf der Hand, einer Stippvisite im Hasch-Marihuana-Museum.

Ja, das alles sei interessant, sagen die Jugendlichen. Und doch wiege das Fernweh schwer. Zwölf von 13 Schülerinnen und Schülern räumen ein, dass sie lieber nach Neapel gereist wären. Und auf die Frage, wer sich im Zweifel für einen Flug nach Südeuropa entschieden hätte, stimmen elf mit Ja. „Ich würde von mir selbst behaupten, dass ich umweltbewusst lebe“, versichert Felix Paschke (19). Inlandsflüge seien ein absolutes No-Go. „Aber einmal im Jahr wegzufliegen, kann ich mit mir vereinbaren – das sind Ziele, die man sonst nicht erreicht.“

Nur für zwei kommt der Flieger überhaupt nicht infrage. „Ich gehe normalerweise nur dorthin, wo ich auch mit meinem Fahrrad hinkomme“, sagt Lukas Sykes (18). „Bei Klassenfahrten mit einer solch großen Gruppe finde ich diese Entscheidung schon relativ wichtig.“

Schule gibt Rahmen vor: Nur die Oberstufe darf ins Ausland

Die Gemeinschaftsschule Hassee gibt für Klassenreisen einen groben Rahmen vor: Die sechsten Klassen sollen ihre Ziele möglichst innerhalb Schleswig-Holsteins wählen, als Durchschnittskosten werden 250 Euro angepeilt. Für die Mittelstufe kommt eine Reise innerhalb Deutschlands infrage (zu 350 Euro), und für die Oberstufe vergrößert man den Radius auf das europäische Ausland mit einer anderen Kultur und einer anderen Sprache – zu Maximalkosten von etwa 500 Euro.

„Das ist für manche Familien wirklich sehr viel Geld“, stellt Claudia Pick fest, Vorsitzende des Landeselternbeirats an den Gymnasien. Viele Schulen hätten im vergangenen Herbst ihre Klassenfahrtkonzepte den allgemein erhöhten Lebenshaltungskosten angepasst. „Aber gerade wer allein erzieht, wer mehrere Kinder hat oder sich wirtschaftlich in einer schwierigen Situation befindet, gerät schnell in eine peinliche Lage: Wer spricht schon gern darüber, dass er sich die Klassenfahrt seines Kindes nicht leisten kann?“ Thessaloniki sei mit Sicherheit ein sehr interessantes Ziel. „Aber muss es immer die supertolle Flugreise sonstwohin sein?“

In Kiel betragen die Durchschnittskosten am Gymnasium für eine Klassenfahrt 556 Euro

In der Antwort auf eine Große Anfrage von SPD und SSW hatte das Kieler Bildungsministerium kürzlich die durchschnittlichen Maximalkosten pro Klassenfahrt, Kreis und Schulart aufgelistet. Zum Beispiel an Gemeinschaftsschulen: In Kiel betragen die Kosten 402 Euro, in Neumünster 333 Euro, im Kreis Plön 364 Euro, in Rendsburg-Eckernförde 437 Euro und im Kreis Segeberg 346 Euro. An den Gymnasien liegen die Kosten ungleich höher: in Kiel bei 556 Euro, in Neumünster bei 525 Euro, im Kreis Plön bei 530 Euro, in Rendsburg-Eckernförde bei 515 Euro und im Kreis Segeberg bei 500 Euro.

Wie eine Studienfahrt ausgestattet wird, sei in Schleswig-Holstein richtigerweise eine Entscheidung der jeweiligen Schulgemeinschaft, sagt Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Für viele Schülerinnen und Schüler sei diese Reise mit intensiven, unvergesslichen Bildungserfahrungen verbunden. Gerade nach den Jahren der pandemiebedingten Einschränkungen komme diesen Fahrten eine besondere soziale Bedeutung zu. „Studienfahrten müssen jedoch so angelegt sein, dass allen Schülerinnen und Schülern finanziell eine Teilnahme möglich ist“, betont Prien und fügt vielsagend hinzu: „Ich finde es gut, dass auch über ökologische Aspekte nachgedacht wird und Schulen kritisch hinterfragen, ob zum Beispiel eine Flugreise wirklich sein muss.“