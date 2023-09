﻿Maschine aus Kiel stürzt auf Feld: Zwei Piloten sterben bei Bundeswehr-Übung

Neuenstein/Kiel. Vier Monate nach dem tödlichen Unglück auf dem Flugplatz der Bundeswehr in Hohn sind offenbar zwei weitere Piloten aus Schleswig-Holstein bei einem Absturz in Osthessen ums Leben gekommen. Auch dieses Flugzeug einer privaten Firma war für einen Ausbildungsauftrag der Bundeswehr unterwegs. Die Maschine vom Typ Pilatus PC-9 kam aus Kiel und war vom Flugplatz Fritzlar aus gestartet.

Laut Berichten von Augenzeugen wich die Maschine am Mittwoch gegen 13.25 Uhr plötzlich von ihrer Flugbahn ab und schlug aus einer Höhe von 600 Metern auf einem Feld bei der Gemeinde Neuenstein-Raboldshausen auf. Eine Sprecherin des Heeres bestätigte, dass das Flugzeug im Rahmen einer Bundeswehrausbildung im Einsatz gewesen sei. Die Maschine habe unvermittelt Schleifen geflogen und sei dann plötzlich abgestürzt. Warum die Besatzung nicht den Schleudersitz betätigte, ist demnach unklar. Mutmaßlich blieb dafür aber schlicht keine Zeit – Brandspuren und Trümmerfeld lassen allerdings eine große Wucht beim Aufprall vermuten.

Betroffenheit in Kiel: Flugzeug kam aus Holtenau

Das abgestürzte Flugzeug kreiste vor dem Unglück in der Nähe eines Truppenübungsplatzes im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Vor Ort haben Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) die Arbeit aufgenommen. Die Wrackteile wurde deshalb in einem Sperrgebiet belassen. Das Polizeipräsidium Osthessen bestätigte inzwischen, dass das Flugzeug aus Kiel stammt. Die einmotorige Maschine des Schweizer Typs Pilatus war seit Jahren in Kiel-Holtenau stationiert und überwiegend für Marine und Bundeswehr im Einsatz.

Bis 2018 gehörte die Pilatus PC-9 zur Flotte der Firma EIS Aircraft Operations. Danach übernahm der britische Militärdienstleister Qinetiq das Unternehmen, dessen deutsche Tochter als Qinetiq GmbH firmiert. Gerade erst wurden für Kiel neun neue Maschinen des moderneren Typs PC-9B beschafft. Bei der Pilatus-Flotte in Kiel herrschte am Donnerstag tiefe Betroffenheit.

Die Identität der beiden Piloten stand am Donnerstag indes noch nicht fest. Zur endgültigen Identifizierung und zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet. Sie soll am 27. September erfolgen.

Bereits 2012 stürzte eine Maschine aus Kiel ab

Es ist nicht der erste tödliche Unfall für Piloten aus Kiel-Holtenau. Am 27. September 2012 stürzte eine Kieler PC9 bei Rostock auf ein Feld. Auch damals war die Maschine bei einer Übung für eine Flugabwehreinheit der Bundeswehr im Einsatz.

Mittlerweile steht fest, dass die Kollision mit einem Seeadler Ursache dieses Unfalls war. Der Vogel hatte den Ermittlungen zufolge bei einem Übungsanflug auf eine Flugabwehrstellung die linke Tragfläche der Maschine getroffen. Die Tragfläche war dabei abgerissen und die Maschine mit voller Wucht auf den Boden geprallt. Auch bei diesem Absturz hatten die Piloten ihre Schleudersitze nicht mehr betätigen können.

Die BFU-Ermittler aus Braunschweig untersuchen nach wie vor auch den Absturz eines Zieldarstellungsflugzeugs der Firma GFD aus Hohn. Diese Maschine vom Typ Learjet war am 15. Mai 2023 beim Start nach einem simulierten Triebwerksausfall abgestürzt. Auch dabei waren beide Piloten ums Leben gekommen.

Etwa 600 Maschinen hat die Schweizer Firma Pilatus Flugzeugwerke AG bislang gebaut. Die Flugzeuge werden überwiegend militärisch zu Ausbildungszwecken, Zieldarstellung und auch Bodenkampf genutzt. Luftreitkräfte von Angola, über den Irak bis die USA setzen sie ein. Zivile Nutzung gibt es nur in Deutschland und Großbritannien.

