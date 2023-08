﻿Neue Erkenntnisse zum Learjet-Absturz in Hohn: Crew simulierte Triebwerksausfall

Hohn. Das Unglück dauerte nur einen Augenblick: Keine 20 Sekunden nach dem Abheben stürzte am 15. Mai 2023 ein Learjet in Hohn neben der Startbahn auf den Boden. Beide Piloten starben. Das Flugzeug war auf dem NATO-Flugplatz abgeflogen, um mit Fluglotsen der deutschen Luftwaffe in Norddeutschland zu trainieren. Jetzt hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig erste Ergebnisse veröffentlicht. Der Hergang des Unglücksfluges steht fest.

Die Ermittler haben dafür die Aufzeichnungen des Flugdatenschreibers und des Cockpit Voice Recorders ausgewertet. Beide Geräte konnten trotz schwerer Beschädigungen durch den Aufprall und das Feuer verwendet und ausgelesen werden. Demnach ergibt sich ein kurzer, tragischer Ablauf des Fluges.

Der Befehl des Fluglehrers: „Vorab verlierst du simuliert das rechte Triebwerk“

Am 15. Mai um 12.24 Uhr werden nach den Vorbereitungen die Triebwerke gestartet. Alle Kontrollen verlaufen ohne Beanstandungen.

Um 12.47 Uhr erhält der 62-jährige Pilot die Starterlaubnis.

Knapp eine halbe Minute später, also um 12.47 Uhr und 34 Sekunden, hebt das Flugzeug ab. Noch während des Steigfluges gibt der 58-jährige Co-Pilot, der als Fluglehrer eingesetzt war, dem 62-jährigen Piloten die Anweisung: „Vorab verlierst du simuliert das rechte Triebwerk.“ Diese wird vom Piloten sofort mit den Worten „Copy, gear up“ bestätigt. Die Maschine erreicht zu diesem Zeitpunkt des Steigfluges laut Flugdatenschreiber eine Geschwindigkeit von 160 Knoten. Dann fällt die Leistung des rechten Triebwerks wie angekündigt ab. Das linke Triebwerk läuft normal weiter und lieferte den Schub für den Start.

Um 12.47 Uhr und 36 Sekunden – also zwei Sekunden nach dem Abheben – beginnt die Maschine plötzlich nach rechts zu driften. Und dreht sich um die Längsachse. Im Funk sind nur noch Worte wie „Oh Shit“ und „Fuck“ zu hören.

Um 12.47 Uhr und 55 Sekunden endet die Aufzeichnung mit der automatischen Warnung „Too Low“.

Maschine fiel steil vom Himmel und ging in einem Feuerball auf

Zeugen berichteten den Ermittlern, dass die Maschine am westlichen Ende der Startbahn steil vom Himmel fiel und beim Aufprall in einem Feuerball aufging. Warum die Maschine in der Startphase plötzlich nach rechts driftete, ist noch unklar.

Die Simulation eines Triebwerksausfalls beim Start gehört zum Training der Piloten. Was in diesem Fall schiefgelaufen ist, soll jetzt im Rahmen weiterer Untersuchungen geklärt werden.

Beide Piloten waren laut BFU-Bericht sehr erfahren. Der 62-jährige Pilot hatte 11 955 Flugstunden, davon 8083 auf dem Learjet. Sein 58-jähriger Kollege kam auf 10 349 Flugstunden, davon 6265 auf Learjets.

Das Flugzeug wurde 1993 in den USA gebaut und hat 9846 Flugstunden und 6739 Landungen absolviert. Das letzte Lufttüchtigkeitszeugnis war am 7. September 2022 ausgestellt worden. Am Tag des Unfalls war das Flugzeug bereits gut eineinhalb Stunden von einer anderen Besatzung geflogen worden.

Bericht: Flugzeugabsturz in Hohn war nicht überlebbar

Obwohl die Flughafenfeuerwehr Hohn wenige Augenblicke nach dem Aufprall bei der brennenden Maschine eintraf, hatten die beiden Piloten keine Chance. „Aufgrund der hohen Aufschlagenergie, der Zerstörung der Rumpfzellenstruktur sowie des unmittelbar einsetzenden Brandes war der Flugunfall nicht überlebbar“, heißt es im Zwischenbericht.

Der Flugbetrieb mit den Learjets wurde wenige Tage nach dem Unfall wieder aufgenommen. Die GFD fliegt mit den 14 Learjets Ausbildungsunterstützung für die Bundeswehr. 250 Mitarbeiter sind bei der Airbus-Tochter beschäftigt. Ein Großteil davon in Hohn.

KN