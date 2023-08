Flurbereinigung hilft Landwirtschaft und Naturschutz

Kostenfrei bis 15:16 Uhr lesen

Lagerhalle brannte

Innerhalb weniger Minuten brannte es lichterloh, eine Rauchsäule war kilometerweit zu sehen: Auf dem Gemüsehof Breutzmann in Fockbek ist am Sonntagabend ein Feuer in einer Halle ausgebrochen. Ein Familienmitglied erzählt am Tag danach.